2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda son hafta maçında Japonya ile İsveç karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada Japonya, 56. dakikada Daezen Maeda'nın golüyle öne geçti. İsveç ise bu gole 62. dakikada Anthony Elanga ile yanıt vererek skoru eşitledi.

JAPONYA BİR ÜST TURDA

İlk maçında Hollanda ile berabere kalan ve ikinci maçında Tunus'u mağlup eden Japonya, bu beraberlikle puanını 5'e yükselterek grubu 2. sırada tamamladı.

İSVEÇ DE SON 32 TURUNDA

İsveç ise Tunus galibiyeti ve Hollanda mağlubiyetinin ardından grupta 4 puanda kaldı. Bu sonuçla grubu üçüncü sırada tamamlayan İsveç, üst tura yükseldi.

Japonya 1-1 İsveç | MAÇTAN KARELER

JAPONYA BİR ÜST TURDA

İlk maçında Hollanda ile berabere kalan ve ikinci maçında Tunus'u mağlup eden Japonya, bu beraberlikle puanını 5'e yükselterek grubu 2. sırada tamamladı. Asya ekibi, son 32 turunda Brezilya ile kozlarını paylaşacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

⚽️ Japonya'dan harika bir takım organizasyonu! Daizen Maeda Japonya'yı öne geçirdi. pic.twitter.com/HdC8eZIgJ1 — TRT Spor (@trtspor) June 26, 2026