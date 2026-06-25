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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Beraberlik iki takıma da yaradı! Japonya ile İsveç son 32'de

Beraberlik iki takıma da yaradı! Japonya ile İsveç son 32'de

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda son hafta maçında Japonya ile İsveç karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Bu skorun ardından Japonya ve İsveç son 32'ye adını yazdırdı. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 01:51 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2026 04:36
Beraberlik iki takıma da yaradı! Japonya ile İsveç son 32'de

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda son hafta maçında Japonya ile İsveç karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada Japonya, 56. dakikada Daezen Maeda'nın golüyle öne geçti. İsveç ise bu gole 62. dakikada Anthony Elanga ile yanıt vererek skoru eşitledi.

JAPONYA BİR ÜST TURDA

İlk maçında Hollanda ile berabere kalan ve ikinci maçında Tunus'u mağlup eden Japonya, bu beraberlikle puanını 5'e yükselterek grubu 2. sırada tamamladı.

İSVEÇ DE SON 32 TURUNDA

İsveç ise Tunus galibiyeti ve Hollanda mağlubiyetinin ardından grupta 4 puanda kaldı. Bu sonuçla grubu üçüncü sırada tamamlayan İsveç, üst tura yükseldi.

JAPONYA BİR ÜST TURDA

İlk maçında Hollanda ile berabere kalan ve ikinci maçında Tunus'u mağlup eden Japonya, bu beraberlikle puanını 5'e yükselterek grubu 2. sırada tamamladı. Asya ekibi, son 32 turunda Brezilya ile kozlarını paylaşacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

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