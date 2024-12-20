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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'a Nijeryalı sol bek! Sürpriz devre arası transferi

Trabzonspor'a Nijeryalı sol bek! Sürpriz devre arası transferi

Devre arası için transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Boavista forması giyen 25 yaşındaki sol bek Bruno Onyemaechi için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 16:22
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Trabzonspor'a Nijeryalı sol bek! Sürpriz devre arası transferi

Trendyol Süper Lig'in Karadeniz devi Trabzonspor, Ocak ayında yapacağı transfer hamleleri ile sezonun ikinci yarısında yükselişe geçmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda teknik direktör Şenol Güneş ve kulüp yönetimi, operasyonlarını titizlikle yürütüyor.

O Jogo'da yer alan habere göre Trabzonspor, devre arasında transfer etmek üzere Boavista'dan Bruno Onyemaechi ile ilgileniyor. Bordo mavililerin transfer görüşmeleri için Portekiz futbolu ile bağlantıları iyi olan Ahmet Bulut'a yetki verdiği aktarılıyor.

Haberde belirtilene göre ayrıca Trabzonspor, yaz dönemi transfer listesinde de Onyemaechi'yi değerlendirmiş fakat Pedro Malheiro'nun transferine odaklanması sebebi ile görüşme planları Ocak ayına sarkmıştı.

Boavista'nın Robert Bozenik'ten (5 milyon Euro) sonra en değerli oyuncusu olan Onyemeachi (3 milyon Euro) Nijerya Milli Takımı'nın da ilk 11 oyuncusu olarak önplana çıkıyor.

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