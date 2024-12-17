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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan bilet fiyatlarını güncelleme kararı!

Trabzonspor'dan bilet fiyatlarını güncelleme kararı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Bodrum FK ile sahasında oynayacağı karşılaşma öncesinde resmi sosyal medya hesabından bilet fiyatlarının güncellendiğini açıkladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 18:03 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 18:28
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Trabzonspor'dan bilet fiyatlarını güncelleme kararı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sipay Bodrum FK ile 22 Aralık Pazar günü yapacağı maçın biletlerinde düzenleme yaptı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın kararıyla birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu zorlu günlerde tüm haksızlıklara birlikte göğüs germek amacıyla 22 Aralık Pazar günü Papara Park'ta oynayacağımız Sipay Bodrum FK maçı bilet fiyatlarında düzenlemeye gidilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Yapılan düzenlemede batı, doğu, fırtına, güney ve kuzey kale arkası bilet fiyatlarının 61 lira olarak güncellendiği kaydedildi.

Güncel bilet fiyatlarına göre, VIP Platinum B Tribünü 3 bin 500, VIP Platinum A/C tribünleri 3 bin, VIP Gold 2 bin, VIP Silver 1500; batı, doğu, fırtına, güney ve kuzey kale arkası biletlerinin ise 61 lira olarak belirlendiği vurgulandı.

Biletlerin, yarın saat 11.00'de satışa sunulacağı aktarıldı.

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