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Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Corentin Tolisso hamlesi!

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Corentin Tolisso hamlesi!

Trabzonspor, ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Şenol Güneş'in raporu dahilinde çalışan yönetim, dünyaca ünlü yıldız Corentin Tolisso'yu gündemine aldı. İşte haberin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Corentin Tolisso hamlesi!

Trabzonspor, ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Şenol Güneş'in raporu dahilinde çalışan yönetim, dünyaca ünlü yıldızı gündemine aldı. Şenol Güneş yönetimden stoper, 8 numara ve kanat forvet olmak üzere 3 transfer talep etti. Bu bağlamda radara takılan isimlerden biri Corentin Tolisso oldu. Bayern Münih, an itibarıyla Lyon'da top koşturan Tolisso için 2017 yılında 41.5 milyon euro ödemişti. 30 yaşındaki Fransız merkez orta saha oyuncusunun temsilcisiyle görüşmeler sürüyor. Lyon'un içinde bulunduğu mali kriz nedeniyle kadrosundaki yıldızlarla yollarını ayırması bekleniyor. Listedeki Orban da Lyon forması giyiyor.

PAHALI BİR OPERASYON

Dolayısıyla Karadeniz devi, Fransız kulübündeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Orta sahanın merkezinde tam bir lider olan Tolisso konusunda ısrarcı olunduğu öğrenildi. Öncelikle 1.81 boyundaki oyuncunun bonservis maliyetine bakılıyor. Tolisso'nun Lyon'daki senelik ücreti ise 4 milyon euro seviyelerinde. Dolayısıyla pahalı bir operasyon söz konusu. Yönetim, oyuncunun gelmeye sıcak bakması durumunda bu transferde şartları zorlayabilir. Lyon'un kesin olarak Tolisso'yu elden çıkarması bekleniyor. Bu sezon ligde ve Avrupa'da 17 maça çıkıp, 1 gol 3 asistlik performans sergileyen yıldız orta sahanın kontratı 2027'de bitiyor.

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