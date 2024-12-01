TFF ve MHK yok hükmündedir

Trabzonspor Kulübü, Alanyaspor maçındaki hakem hataları için sert bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada TFF ve MHK için son derece sert sözler kullanıldı: "Alanya'da, Türk futbolunun onuruna bir darbe daha indirilmiştir. Adaletin tecelli etmesi gereken müsabakada alınan kararlarla yalnızca maçın değil, futbolun değerleri de ters yüz edilmiştir. Ancak bu yaşananlar bireysel hatadan ziyade, köklü bir sistem sorununun aynasıdır. Bu çarpık düzen, sadece hakemlerin yetersizliklerinden kaynaklanmamaktadır. Kararların arkasındaki yapılar, Türk futbolunun temel ilkelerini hiçe sayan TFF ve MHK'dır.

GÜÇ ODAKLARININ OYUN ALANI

TFF ve MHK, Türk futbolunun adaletini sağlama görevini tamamen yitirmiştir. Yaşananlar; liyakatsizlik, tutarsızlık ve organize çıkar düzeninin ne kadar derinleştiğini bir kez daha göstermiştir. VAR teknolojisi gibi adalet için kullanılan sistemler, bugün güç odaklarının oyun alanına dönüşmüştür. Hakem Burak Pakkan ile VAR hakemi Direnç Tunusluoğlu'nun performansı, adaletin sistematik şekilde engellendiğinin kanıtıdır. TFF ve MHK, bizim için hiçbir hüküm ifade etmemektedir. Trabzonspor olarak, alın terimizin böylesine hoyratça harcanmasına asla izin vermeyeceğiz.