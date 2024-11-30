Alanyaspor 2-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
14. haftada günün maçında Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu.
Mücadele ev sahibi ekip Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR:
Karşılaşmada 8. dakikada Trabzonspor'dan Draguş ağları havalandırarak gol perdesini açtı.
Bu gole 44. dakikada Alanyaspor'dan Hadergjonaj penaltı golüyle cevap verdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı bu gollerle 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
İkinci yarıda 50. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'un pasıyla savunma arkasına sarkan Augusto'nun ceza sahasına girip çaprazdan vurduğu şutta top filelerle buluştu. 2-1.
52. dakikada merkezden gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içinde Banza'nın kafayla indirdiği pasta topla buluşan Draguş'un vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi.
55. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Janvier'in pasıyla topla buluşan Hadergjonaj'ın sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere gönderdi.
83. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Lundstram'ın pasında topla buluşan Mendy'nin şutunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
Müsabakayı Alanyaspor 2-1 kazandı.
Trabzonspor ise 15 puanda kaldı.
Alanyaspor bu galibiyetle Süper Lig'de deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.
Trabzonspor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.