Trabzonspor'un hakkı kasıtlı yenmektedir

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, delegelerle buluştuğu etkinlikte açıklamalar yaptı. Başkan Doğan, "Trabzonsporlu olmak her yerde ilk olmak anlamına da geliyor. Başkanlığım boyunca hak ettiği yerde herkese hak ettiği cevabı verdim, vermeye de devam edeceğim. Trabzonspor'un hakkı kasıtlı olarak yenmektedir. Lafımın arkasındayım" dedi. Şenol Güneş'e desteklerinin tam olduğunu aktaran Ertuğrul Doğan, şunları söyledi: "Şenol hocamızla yeni bir yola çıktık. Kendisi hem Trabzon'da hem de bir İstanbul takımında şampiyonluk yaşadı. İnsanlığına, adamlığına, kalbine, gönlüne her şeyine kefiliz. Şenol hoca da alınan sonuçlardan memnun değil, bizim de memnun olmamız söz konusu değil. Bu konuda taraftara mahcubuz her yerde söylüyorum. Şenol hocaya güvenimiz tam."

RİZE İLE KARDEŞİZ

Başkan Ertuğrul Doğan, Çaykur Rizespor ile her zaman dost olduklarını aktarıp, "2 şehir kardeştir, komşudur. Aramızda en ufak bir şeyin yaşanması bile aklımızdan geçmemektedir. Bizim Rizespor yönetimiyle aramızda çok önemli samimi bir bağ var. Çok değerli bir başkanı var, o da bu konuya çok hassasiyetle yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.