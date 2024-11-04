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Haberler Trabzonspor

Saha dışındaki şerefsizlere yenildik!

Ertuğrul Doğan, “Saha dışındaki şerefsizlere mağlup olduk. Buraya planlı şekilde gönderilen bir şerefsize yenildik. Takım ve oyuncuları tebrik ederim. Gereken mücadeleyi gösterdiler” dedi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
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Saha dışındaki şerefsizlere yenildik!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe derbisi sonrası açıklamalar yaptı. Başkan Ertuğrul Doğan, sert konuşup "Takım ve oyuncuları tebrik ederim. Gereken mücadeleyi gösterdiler, sahada kaldılar ama saha dışındaki şerefsizlere mağlup olduk yine" dedi. Maç içerisindeki hakem kararlarına tepki gösteren bordo-mavili kulübün başkanı, "Ligin başından beri Trabzonspor'un üzerine haysiyetsizce oynanan bir oyun var" ifadelerini kullandı.

HAYSİYETSİZCE OYUN

Ertuğrul Doğan, "Saha dışındaki şerefsizlere mağlup olduk. Buraya planlı şekilde gönderilen bir şerefsize yenildik. Trabzonspor'un üzerine haysiyetsizce oynanan bir oyun var. Ahlaksızca oynanan bir oyun. Arkasında neyin olduğunu biliyoruz. Burada iki operasyon var. Birincisi takıma karşı yapılan operasyon. İkincisini ise zamanı geldiğinde açıklayacağım. Ya herkes ayağını denk alacak ya da Trabzonspor camiasını herkese haddini sert bir şekilde bildirecek" diye konuştu.

VAR TEPKİSİ

Trabzonspor'un sosyal medya hesaplarından VAR tepkisi geldi. Bordo-mavililer, VAR odasının bir fotoğrafını koyarak dev bir bravo yazısı yayınladı

HAKEM REZALETİ YAŞANDI

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, derbi sonrası konuştu. Ilıcalı, "Bir hakem rezaleti yaşandı. Genç bir hakem arkadaşımız maçı yönetmeye çalıştı ama yönettirmediler. Futbol hakem tarafından katledildi. VAR çok önemli deniliyordu. VAR'dan rezillikler ortaya çıktı. Trabzonspor'un gol olan pozisyonu verilmedi. Biz ayrıcalık istemiyoruz adalet istiyoruz. Trabzonspor'un da hakkı yenmesin. Devre arası ama bize karşı da infaz kararı çıkmasın. Her zaman yapı diyoruz. Maalesef ülkemizde, son dönemlerde futbol saha içinde kalmıyor. Arda Kardeşler katletti, Atilla Karaoğlan, katletti, burada katletti. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yoktur. Ben artık gülüyorum. Komik oluyorsunuz. Federasyonun aksiyonlarını bekliyoruz" dedi

"Genç bir hakemi kaybettik!"
"MHK'ye yazıklar olsun!"
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