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Haberler Trabzonspor

Vişça ve Eren dalya peşinde

Edin Vişça, bir gol atması halinde dalya yapacak. Yalnızca attığı değil, attırdığı gollerle de forma giydiği takımların hücumdaki yükünü çeken Boşnak sağ kanat, Türkiye'de 383 Süper Lig maçında fileleri 99 kez havalandırdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
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Vişça ve Eren dalya peşinde

Edin Vişça, bir gol atması halinde dalya yapacak. Yalnızca attığı değil, attırdığı gollerle de forma giydiği takımların hücumdaki yükünü çeken Boşnak sağ kanat, Türkiye'de 383 Süper Lig maçında fileleri 99 kez havalandırdı. Trabzonsporlu futbolcu, eski takımı Başakşehir'de 310 lig maçında 85 gol atarken, bordo- mavililerde de 73 maçta 14 gol kaydetti. 34 yaşındaki yıldız, bugün Göztepe ağlarını sarsarsa ligde 100. golüne ulaşarak dalya sevinci yaşayacak. Trabzonspor'un sol bek oyuncusu Eren Elmalı da bordo-mavi- li takım forması altında görev alması halinde 100. resmi maçını oynayacak.

SAHA LİDERİ VİŞÇA

Vişça, Şenol Güneş tarafından da takımın saha içi liderlerinden birisi olarak görülüyor. Sahada arkadaşlarını motive, hakemle konuşma ve diğer oluşabilecek sorumlulukları alma konusunda görevlendirilen Boşnak yıldız, 34 yaşında olmasına rağmen en fazla mücadele eden ve savunmaya yardım eden oyuncular arasında da yer alıyor.

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