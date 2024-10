Şenol Güneş okulu

Trabzonspor, Beşiktaş ve Bursaspor gibi takımlar başta olmak üzere birçok takımda yerli yıldızların performanslarına değer kattı. Yerli yıldızlar, tecrübeli teknik adam ile kariyerlerini geliştirdi, başarılar elde etti.

TRABZONSPOR

Ogün Temizkanoğlu, Abdullah Ercan, Hami Mandıralı, Ünal Karaman, Fatih Tekke, Gökdeniz Karadeniz, Hüseyin Cimşir, Emrah Eren, Erdinç Yavuz, Selçuk İnan, Burak Yılmaz, Umut Bulut, Onur Kıvrak, Tolga Zengin, Egemen Korkmaz, Serkan Balcı.

BEŞİKTAŞ

Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Tolgay Arslan, Gökhan Töre, Mert Günok.

BURSASPOR

Ozan Tufan, Serdar Aziz, Volkan Şen, Harun Tekin, Aziz Behich, Şamil Çinaz, Enes Ünal.

ORTA SAHADA OKAY

Bordo-mavili takımda orta sahada hem Abdullah Avcı döneminde hem de Şenol Güneş'in gelişiyle beraber en çok güven duyulan oyuncuların başında Okay Yokuşlu geliyor. 6 yıl sonra Trabzonspor'a geri dönen Okay, bu sezon 11 resmi maçta forma giydi. 745 dakika süre alan 30 yaşındaki futbolcu 1 gol, 1 asist yaptı.

OZAN TUFAN'I PARLATTI

TEKNIK Direktör Şenol Güneş, 2014-2015 sezonunda Bursaspor'da çalışırken Ozan Tufan'ın parlamasında etkili olmuştu. O dönem Bursaspor'un gelecek vaat eden genç yeteneği olan Ozan, Şenol Güneş yönetiminde yıldızlaşmış ve ardından Fenerbahçe'ye gitmişti.