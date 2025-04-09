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Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Reeder Samsunspor planı hazır! Okan Buruk'tan flaş Frankowski kararı

Galatasaray'ın Reeder Samsunspor planı hazır! Okan Buruk'tan flaş Frankowski kararı

Trendyol Süper Lig'de finale yaklaşırken kızışan liderlik yarışında Galatasaray, kritik Reeder Samsunspor deplasmanına çıkacak. Mücadele öncesi son hazırlıklar tamamlanırken teknik direktör Okan Buruk'un kafasındaki ilk 11'i neredeyse belirlediği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 17:58
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Galatasaray'ın Reeder Samsunspor planı hazır! Okan Buruk'tan flaş Frankowski kararı

Galatasaray'da Reeder Samsunspor maçı hazırlıkları sürerken teknik direktör Okan Buruk'un, zorlu deplasmanda görev vereceği 11'i büyük ölçüde belirlediği öğrenildi.

Galatasaray'ın Reeder Samsunspor planı hazır! Okan Buruk'tan flaş Frankowski kararı

TRT Spor'da yer alan habere göre tecrübeli teknik adam, kaleyi Fernando Muslera'ya emanet edecek.

Galatasaray'ın Reeder Samsunspor planı hazır! Okan Buruk'tan flaş Frankowski kararı

Savunmanın sağında Kaan Ayhan, solunda Eren Elmalı'nın olması bekleniyor. Stoper ikilisi, Davinson-Abdülkerim'den oluşacak.

Galatasaray'ın Reeder Samsunspor planı hazır! Okan Buruk'tan flaş Frankowski kararı

Okan Buruk ayrıca kupada oynanan Fenerbahçe maçındaki orta alan kurgusunu bozmayacak.

Galatasaray'ın Reeder Samsunspor planı hazır! Okan Buruk'tan flaş Frankowski kararı

Torreira-Lemina ikilisinin önünde Gabriel Sara yer alacak.

Galatasaray'ın Reeder Samsunspor planı hazır! Okan Buruk'tan flaş Frankowski kararı

Kanatlarda da Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz forma giyecek.

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