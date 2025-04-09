Galatasaray'ın Reeder Samsunspor planı hazır! Okan Buruk'tan flaş Frankowski kararı
Trendyol Süper Lig'de finale yaklaşırken kızışan liderlik yarışında Galatasaray, kritik Reeder Samsunspor deplasmanına çıkacak. Mücadele öncesi son hazırlıklar tamamlanırken teknik direktör Okan Buruk'un kafasındaki ilk 11'i neredeyse belirlediği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
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Okan Buruk ayrıca kupada oynanan Fenerbahçe maçındaki orta alan kurgusunu bozmayacak.
Torreira-Lemina ikilisinin önünde Gabriel Sara yer alacak.
Kanatlarda da Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz forma giyecek.
Galatasaray'da ileri uçta ise Victor Osimhen görev yapacak.
Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Frankowski ise Samsun deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.
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