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Haberler Trabzonspor

Şamil Ekinci sezonu

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna Trabzonspor'un efsane başkanı Şamil Ekinci'nin ismi verildi. TFF'den yapılan açıklamada ligde kalan haftaların "2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu" olarak oynatılacağı belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 06:50
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Şamil Ekinci sezonu

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna Trabzonspor'un efsane başkanı Şamil Ekinci'nin ismi verildi. TFF'den yapılan açıklamada ligde kalan haftaların "2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu" olarak oynatılacağı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde vefat eden efsane başkan Şamil Ekinci, Trabzonspor ile 4 lig şampşyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Başbakanlık Kupası kazanmıştı.

YENİ GÖZLEMCİ

Ligde 29 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Konyaspor maçının gözlemcisi değişti. TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'de oynanacak olan Trabzonspor A.Ş. - TÜMOSAN Konyaspor müsabakasında gözlemci olarak görev yapacak olan Cem Papila'nın sonradan gelişen özel bir durumu nedeniyle yerine Merkez Hakem Kurulu tarafından Hasan Serdar Çakıroğlu görevlendirilmiştir" bilgisi paylaşıldı.

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