Trabzonspor 2-2 Kayserispor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fırtına 90+8'de 1 puanı kurtardı!

Süper Lig 3'üncü hafta erteleme maçında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı.

4'üncü dakikada ceza sahasına giren Miguel Cardoso, Stefano Denswil'in kayarak yaptığı müdahalenin ardından yerde kaldı. Kayserisporlu oyuncular pozisyona yoğun itirazda bulundu. Hakem Mehmet Türkmen VAR kontrolü ardından penaltı noktasını gösterdi.

10'uncu dakikada penaltı vuruşunu kullanan Attamah, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçemedi. Seken topa vuran Nazon ise topu az farkla auta gönderdi.

12'nci dakika Kayserispor öne geçti. Ceza alında Nazon'un pasına gelişine dokunan Hasan Ali, topu sağ üst köşeden ağlarla buluşturdu: 0-1.

31'inci dakikada Cihan'ın kullandığı korner vuruşunu savunma karşıladı. Seken topla ceza sahası içinde buluşan Bardhi'nin vuruşunu savunmada Jeanvier karşıladı ve top kornere çıktı.

35'inci dakikada Ozan'ın pasında ceza sahasının dışında topla buluşan Enis Bardhi'nin şutu üst direkten auta çıktı.

43'üncü dakikada Nazon, pasını Boa Morte'ye attı. Topla buluşan Boa Morte, çapraz pozisyonda vuruşunu yaptı. Mendy ayak koyarak şutun kaleye gitmesini engelledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

63'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Nazon, merkezden koşu yapan Boa Morte'ye pas attı. Topla buluşan Boa Morte, Eren Elmalı'yı geçtikten sonra kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

68'inci dakikada ceza sahası yayından Nwakaeme'nin pasında Cihan topla buluştu. Cihan'ın yaptığı sert vuruşu kaleci Onurcan kurtardı. Seken topu kale önünde Poyraz tamamlayarak topu ağlarla buluşturdu. Ancak ofsayt bayrağı kalktı ve gol geçerli sayılmadı.

87'nci dakika Kayserispor'da Gökhan, Umut'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı görerek kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

89'uncu dakikada paslaşarak kullanılan köşe vuruşunun ardından Mendy şut vurdu. Kaleci Onurcan topu kurtardı, seken topu kontrol eden Nwakaeme'nin şutunu da Onurcan kurtardı. Boşa düşen topu takip eden Umut Bozok, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.

90+3'üncü dakikada Malherio'nun ortasına bekletmeden vuran Umut Bozok'un topunu kaleci Onurcan kurtardı.

90+8'inci dakikada Trabzonspor eşitliği sağladı. Nwakaeme'nin arka direğe yaptığı ortada gelen topun gelişine vuran Denswil, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

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GÜNEŞ'TEN 2 ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor'da 2'nci maçına çıkan teknik direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş karşılaşmasının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, önceki maçta ilk 11'de başlayan ve kırmızı kart gören Edin Visca ile statü gereği kadroya alınamayan Simon Banza'nın yerine Cihan Çanak ve Denis Draguş'a görev verdi. Ayrıca statü gereği Serdar Saatçı ve Muhammed Cham da kadroda yer almadı. Beşiktaş ile oynanan maçın kadrosunda tercih edilmeyen Serkan Asan, Umut Bozok, Umut Güneş ve Borna Barisic, eksiklikler nedeniyle Kayserispor maçı kadrosunda kendilerine yer bulabildi.

NWAKAEME DÖNDÜ

Sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme, 35 gün aradan sonra tekrar kadrodaki yerini aldı. Maça yedek kulübesinde başlayan Nijeryalı futbolcu, en son olarak 15 Ağustos'ta UEFA Konferans Ligi 3'üncü Tur Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında süre bulmuştu.

BORDO-MAVİLİ TARAFTARLARDAN MAÇA İLGİ

Trabzonspor taraftarları da karşılaşmaya ilgi gösterip, tribünlerin büyük bir bölümünü doldurdu. Bordo-mavili taraftarlar, ilgi gösterdiği maç boyunca takımlarına coşkuyla destek verdi.

Öte yandan konuk ekip taraftarları için ayrılan misafir tribününde az sayıda Kayserisporlu taraftar müsabakayı takip etti.

ŞAMİL EKİNCİ UNUTULMADI

Karşılaşma öncesinde 16 Eylül Pazartesi günü hayatını kaybeden Trabzonspor'un eski Başkanı Mustafa Şamil Ekinci döneminde bordo-mavili ekibin kazandığı kupalar saha kenarına getirilerek sergilendi. Maç öncesi Şamil Ekinci'yi anlatan bir video Papara Park Stadyumu'ndaki led ekranlarda izletilip, müzik çalınmadı. Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi Şamil Ekinci'nin fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle ısındı. Oyuncular sahaya da 'Efsane başkan Mustafa Şamil Ekinci ruhun şad, mekanının cennet olsun' yazılı pankart ile çıktı. Karşılaşmada ayrıca 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Taraftarlar 1 dakikalık saygı duruşu boyunca Şamil Ekinci'yi alkışladı.