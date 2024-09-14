Başkan Doğan: Benim hayalim bu

Trabzonspor yönetimi, attığı ekonomik adımlara bir yenisi daha ekledi. Bir yıl içerisinde ikinci kez sermaye artırımına giden bordo mavililerin son olarak yaptığı başvuru da SPK tarafından onaylandı. Yapılan bedelli sermaye artırımından en az 2 milyar 500 milyon TL'lik bir gelir elde etmeyi amaçlayan yönetim, Bankalar Birliği'ne olan borcu ödeyecek ve yıllık yaklaşık 700 milyon TL'lik faiz yükünden kurtulmuş olacak. Tek kalemde borcunun yarısından fazlası da kapatılacak.

Bordo mavili kulüp, Şenol Güneş'in maliyetini KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, "Güneş'e 2024-25 sezonu için 50 milyon lira garanti ücret, 2025-26 için, bir önceki sezon ödenen ücrete yüzde 40 oranını geçmeyecek şekilde TÜFE+ÜFE/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir" denildi. Opsiyonun kullanılması halinde ise 2026-27 için bir önceki sezon ödenen ücrete, yüzde 40 oranını geçmeyecek şekilde TÜFE+ÜFE/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutarın ödeneceği kaydedildi.

Kartal'dan 4 milyar TL

GEÇTIĞIMIZ ay içerisinde İstanbul Kartal'daki arazinin irtifak hakkını da 30 yıl süreyle devralan Trabzonspor, daha sonra bu arsayı 3 milyar 993 milyon 259 bin TL'lik bedelle Sportif A.Ş'ye devretmişti. Bu alandaki proje tespit ve kulübe kalıcı gelir getirecek projeler için de çok yoğun çalışan yetkililer, buradan da kulübün kasasına en az 4 milyar TL'lik bir gelir koymayı hedefliyor. 4 milyar 486 milyon TL'lik borcu olan Trabzonspor, 1 yıl içinde borcunu sıfırlayabilir.

Papara'da kaybetmiyor

oynanacak Beşiktaş derbisi bordo-mavililer için bu sezon bir ilk olacak. Ligde çıktığı ilk iki maçı deplasmanda oynayan Fırtına, bu sezon ilk kez taraftarı önüne çıkıyor. Karadeniz devi bu sezon Avrupa'daki Ruzomberok, Rapid Wien ve St. Gallen maçlarını evinde yapmış, 1'er galibiyet, beraberlik ve yenilgi almıştı. Öte yandan Trabzonspor, geçen sezon sahasında oynadığı son üç lig maçından da galibiyetle ayrılmıştı. Söz konusu maçlarda Gaziantep FK ve Ankaragücü'nü 4-2, İstanbulspor'u da 3-0 yendi.

Denis Draguş patlaya

BU sezon Standard Liege'den alınan Denis Draguş, Beşiktaş derbisini sabırsızlıkla bekliyor. Geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Gaziantep FK'da adından söz ettiren Rumen forvet, bordo mavililerle çıktığı 8 resmi maçta sadece Avrupa Ligi elemesindeki Ruzomberok filelerini sarsabildi. Romanya'nın Kosova ile oynadığı maçta gol atan Draguş ile Şenol Güneş'in bir görüşme yaparak "Artık gollerini burada atmanı bekliyoruz" dediği öğrenildi. Draguş, Gaziantep FK formasıyla geçen sezon İstanbul üç büyüklerinden sadece Beşiktaş'a gol atmıştı.

Stoperdeki ikili: Savic-Denswil SAVUNMA hattına yönelikte karar aşamasında olan Şenol Güneş, takımla birlikte çalışmalara başlayan Savic ve Denswil'i ikilisine görev vermesi bekleniyor. Oyuncuların sağlık durumlarıyla ilgili de sürekli bilgiler alan tecrübeli hoca, alternatif savunma planları üzerinde duruyor