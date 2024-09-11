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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Wesley Said'e teklif!

Şenol Güneş yönetiminde çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da forvet arayışları devam ediyor. Son olarak kadrosuna Simon Banza'yı dahil eden bordo mavililer için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fransız basını, Fırtına'nın Wesley Said'e teklif yaptığını yazdı. İşte detaylar... | TRABZONSPOR HABERLERİ (Enes Cevahirci / Fotomac.com.tr)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 12:03 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 12:28
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Wesley Said'e teklif!

Transfer tahtasının kapanmasına saatler kala Trabzonspor'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Takımı Şenol Güneş'e emanet eden bordo mavililer sürpriz bir isme kancayı taktı.

3 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor Lens'te forma giyen Wesley Said'e teklif yaptı. Fransız basını bordo mavililerin oyuncu için 3 milyon Euro'yu gözden çıkardığını, ancak Lens'in 6-7 milyon Euro'luk bir bonservis beklediğini aktardı.

Bu sezon Lens formasıyla 4 maçta görev alan Fransız forvet, 2 gol kaydetti.

Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri ise 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.

İmza törenininde forvet takviyesi hakkında konuşan Şenol Güneş, transfere yeşil ışık yakmıştı.

"ELDEKİLERDEN DAHA İYİ OYUNCU ALMAK İSTİYORUZ"

Transfer hakkında konuşan Şenol Güneş, "Transferleri başkanımız yapıyor. Forvete Simon Banza'yı aldık. Onuachu faydalı oldu ama ekonomik ve teknik tarafı var bu işin. Başkanla görüşeceğiz. Eldekilerden daha iyi oyuncu almak istiyoruz, o da bir gerçektir. Onuachu da bunlardan birisidir. Onuachu yüzde yüz katkı yaptı. Koşullar uyarsa kalan 3 gün içinde gelişmelere göre takip edeceğiz, değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

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