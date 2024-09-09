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İzin bitiyor

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada üç gün izin yapan Trabzonspor çalışmalarına bugün yeniden başlıyor. Şenol Güneş ile ilk çalışmasını geçtiğimiz perşembe günü yapan bordo mavili takım, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek. Fırtına, milli takımdan dönecek oyuncularla birlikte çarşamba gününden itibaren tam kadro olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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İzin bitiyor
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada üç gün izin yapan Trabzonspor çalışmalarına bugün yeniden başlıyor. Şenol Güneş ile ilk çalışmasını geçtiğimiz perşembe günü yapan bordo mavili takım, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek. Fırtına, milli takımdan dönecek oyuncularla birlikte çarşamba gününden itibaren tam kadro olacak.
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