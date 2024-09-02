Haberler Trabzonspor

Trabzonspor'da Şenol Güneş sesleri!

Trabzonspor, teknik direktör konusunu bu hafta içinde netleştirecek. Bordo mavililerde, Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrası yeni hocanın kim olacağına karar verilecek. Adaylar arasında Şenol Güneş ismi öne çıkarken, bugün itibarıyla görüşmeler başlayacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da Şenol Güneş sesleri!

Teknik direktör konusunu milli arada çözecek olan Trabzonspor'da bugün çalışmalara hız verilecek. Abdullah Avcı'nın vedasının ardından adaylarını belirleyen bordo mavili kulüp, Eyüpspor maçının tamamlanmasıyla yeni hocanın kim olacağını netleştirecek. Adaylar arasında tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'in ismi öne çıkıyor. Karadeniz devinde Şenol Güneş ile bugünden itibaren görüşmelere hız verilecek. Teknik direktör görüşmelerinin hızlıca tamamlanması hedefleniyor.

3 FARKLI DÖNEMDE GÖREV YAPTI

Şenol Güneş daha önce 3 farklı dönemde görev yapmıştı. Deneyimli hoca, 1993-1997 arasında ilk dönemini yaşamıştı. Güneş daha sonra 2004-2005 sezonunda bordo mavili ekibin başında yer aldı. Başarılı teknik adam son olarak 2009-2013 yılları arasında Trabzonspor'u çalıştırmıştı. 72 yaşındaki teknik direktör, Trabzonspor ile 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanma sevinci yaşamıştı. Öte yandan Trabzonspor için şu anda Alanyaspor'u çalıştıran Fatih Tekke'nin adı da geçmişti.

GOL ATAMIYOR

Tabzonspor son 6 maçta suskun kaldı. Bordo mavililer, Rapid Wien ve St. Gallen'le yaptığı 4 maçta 1 gol atabildi. Ligde Sivas ve Eyüp deplasmanlarından gol sesi çıkmadı.

Jakobs'ta mutlu son! İşte sözleşme detayları
F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
DİĞER
Nermin Bezmen eşi Tolga Savacı’yı kaybettikten sonra ilk kez konuştu! “Tolga sektöre kırgın gitti”
Emekli zammı için 4 anket 4 tahmin: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak'ta maaşı ne kadar artacak? Ekonomistler ne bekliyor?
Medina'nın aklı F.Bahçe'de kaldı!
4. hafta sona erdi! İşte Süper Lig'de puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Van Bronckhorst’tan transfer sorusuna flaş yanıt! Van Bronckhorst’tan transfer sorusuna flaş yanıt! 01:30
Feyyaz Uçar'dan transfer açıklaması! "Öncelikli olarak..." Feyyaz Uçar'dan transfer açıklaması! "Öncelikli olarak..." 01:30
Van Bronckhorst’tan transfer sorusuna flaş yanıt! Van Bronckhorst’tan transfer sorusuna flaş yanıt! 01:30
Feyyaz Uçar'dan transfer açıklaması! "Öncelikli olarak..." Feyyaz Uçar'dan transfer açıklaması! "Öncelikli olarak..." 01:29
Van Bronckhorst: Öz güvenimiz var Van Bronckhorst: Öz güvenimiz var 01:07
Beşiktaş evinde Sivasspor'a şans tanımadı! Beşiktaş evinde Sivasspor'a şans tanımadı! 01:07
Daha Eski
4. hafta sona erdi! İşte Süper Lig'de puan durumu 4. hafta sona erdi! İşte Süper Lig'de puan durumu 01:07
G.Saray'dan yılın bombası! Dünya yıldızı geliyor G.Saray'dan yılın bombası! Dünya yıldızı geliyor 01:07
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! 01:07
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon 01:07
Samsun deplasmanda kazandı Samsun deplasmanda kazandı 01:07
Eyüpspor ile Trabzonspor yenişemedi! Eyüpspor ile Trabzonspor yenişemedi! 01:07