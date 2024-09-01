Eyüpspor - Trabzonspor MAÇI CANLI İZLE | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran bordo mavililer İhsan Derelioğlu yönetiminde galibiyet için sahaya çıkıyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan Arda Turan'ın öğrencileri taraftarı önünde 3 puan almak istiyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

EYÜPSPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Eyüpspor: Berke, Tayfur, Robin, Claro, Umut, Melih, Emre, Midtsjo, Samu, Ahmed Kutucu, Thiam

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Denswil, Eren, Mendy, Okay, Cihan, Orsic, Enis, Draguş

Eyüpspor - Trabzonspor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

EYÜPSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eyüpspor - Trabzonspor maçı 1 Eylül Pazar günü 19.15'te başladı. Karşılaşma beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.