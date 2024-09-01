Haberler Trabzonspor

Eyüpspor - Trabzonspor MAÇI CANLI İZLE | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Abdullah Avcı ile yollarını ayıran bordo mavililer deplasmanda galibiyet almak için sahaya çıkıyor. Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor ise taraftarı önünde kazanmak istiyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Eyüpspor - Trabzonspor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 19:10 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 19:25
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eyüpspor - Trabzonspor MAÇI CANLI İZLE | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran bordo mavililer İhsan Derelioğlu yönetiminde galibiyet için sahaya çıkıyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan Arda Turan'ın öğrencileri taraftarı önünde 3 puan almak istiyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

EYÜPSPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Eyüpspor: Berke, Tayfur, Robin, Claro, Umut, Melih, Emre, Midtsjo, Samu, Ahmed Kutucu, Thiam

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Denswil, Eren, Mendy, Okay, Cihan, Orsic, Enis, Draguş

Eyüpspor - Trabzonspor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

EYÜPSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eyüpspor - Trabzonspor maçı 1 Eylül Pazar günü 19.15'te başladı. Karşılaşma beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

Krunic için resmi teklif! Şampiyonlar Ligi...
Trabzonspor'da maç öncesi şok sakatlık!
DİĞER
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu annesinin doğum gününü böyle kutladı! Görenler şoke oldu “Sanki abla kardeş”
Başkan Erdoğan Rixos Tersane İstanbul Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu
Beşiktaş'a kanat takviyesi!
G.Saray'dan Icardi açıklaması
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da maç öncesi şok sakatlık! Trabzonspor'da maç öncesi şok sakatlık! 19:18
İtalya'da Leclerc rüzgarı! İtalya'da Leclerc rüzgarı! 19:08
Eyüpspor - Trabzonspor | CANLI Eyüpspor - Trabzonspor | CANLI 18:27
Newcastle evinde Tottenham'ı devirdi Newcastle evinde Tottenham'ı devirdi 18:05
Eyüpspor - Trabzonspor | 11'ler belli oldu! Eyüpspor - Trabzonspor | 11'ler belli oldu! 17:46
Chelsea ile Crystal Palace yenişemedi Chelsea ile Crystal Palace yenişemedi 17:27
Daha Eski
Beşiktaş'a kanat takviyesi! Beşiktaş'a kanat takviyesi! 17:17
Başakşehir - Antalyaspor | CANLI Başakşehir - Antalyaspor | CANLI 17:05
Glasgow'da gülen taraf Celtic! Glasgow'da gülen taraf Celtic! 17:01
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Yıldız isme teklif Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Yıldız isme teklif 16:48
Krunic için resmi teklif! Şampiyonlar Ligi... Krunic için resmi teklif! Şampiyonlar Ligi... 16:24
Premier Lig'de Yusuf Dikeç pozu Premier Lig'de Yusuf Dikeç pozu 16:17