Trabzonspor'dan teknik direktör açıklaması!

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor, sosyal medya hesabından teknik direktör çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, herhangi bir teknik direktörle anlaşma sağlanmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında İkas Eyüpspor ile oynayacağımız müsabakanın ardından, yönetim kurulumuz bir araya gelerek teknik direktör adaylarını kapsamlı bir şekilde değerlendirecektir.