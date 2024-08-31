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Trabzonspor'dan teknik direktör açıklaması!

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor, sosyal medya hesabından teknik direktör çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 21:50 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 22:02
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Trabzonspor'dan teknik direktör açıklaması!

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor, sosyal medya hesabından teknik direktör çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, herhangi bir teknik direktörle anlaşma sağlanmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında İkas Eyüpspor ile oynayacağımız müsabakanın ardından, yönetim kurulumuz bir araya gelerek teknik direktör adaylarını kapsamlı bir şekilde değerlendirecektir.

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