Haberler Trabzonspor

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'den Trabzonspor yanıtı!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu. Akdeniz ekibinin teknik direktörü Fatih Tekke maç sonu Trabzonspor hakkındaki soruları yanıtladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 23:51 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 00:02
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'den Trabzonspor yanıtı!

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tekke, oyunun iki bölümden oluştuğunu belirtti.

Risk alarak oyun kurmaya çalıştıklarını vurgulayan Tekke, "Oyun bana göre 2 bölümden oluştu. İlk yarı 3-0 mağlup duruma düşmüş olsak buna kızmazdım. Risk alarak geriden oyun kurmaya çalışan bir takımdık. Kaptırdığımız toplarda gol yiyebilirdik. Ön alan baskısına başladık, kırdılar ve değiştirdik. Olumlu tarafı şu, oyuncularımın bizim ceza sahasında bu cesareti göstermeleri çok önemliydi. Fenerbahçe'yi tebrik ederim." diye konuştu.

İkinci yarıya daha iyi başladıklarını aktaran Tekke, şöyle devam etti:

"İkinci yarının başında her şey güzel giderken istediğimiz alanları, pozisyonları bulmaya başlamıştık. Ciddi pozisyonlar var gol olsa kenardan galip gelebilir miyiz diye düşünürken maç 2-0 oldu. Genel hatlarıyla takımımın oynamak istediği 1 hafta boyunca neyle karşılaşabilirizin analizini doğru yaptığımızı düşünüyorum. Başarılı olduk diyemem ama birkaç oyun şeklini oynamaya çalışan bir Alanya vardı."

Fenerbahçe'yi iyi analiz ettiklerini dile getiren Tekke, "Biz oyunu çirkinleştirmeye ve ikinci topa oynayabilirdik ama bu tür ambiyanslarda karşılığını bulabileceğiniz bir şey değil. Benim ısrarım oynama üzerineydi. Performans olarak takımın yarısından çoğu çok iyi değildi. Fenerbahçe'ye burada yenilmek doğal bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Tekke, Trabzonspor'da çalışmak isteyip istemeyeceğine yönelik soruya ise "Trabzonluyum, Trabzonsporluyum. Bir gün yuvaya dönmek ne zaman olur bilmiyorum. Şu an sıcak gündem bundan sonrasına bakacağız göreceğiz." yanıtını vererek sözlerini tamamladı.

ZEN
Mourinho'dan Amrabat sözleri!
DİĞER
İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin güzelliğiyle hayranlık uyandırdı! Maşallah tam bir esmer güzeli...
TSYD'de 28 Şubat diktası estiren Oğuz Tongsir'in kirli sicili! Arşiv unutmaz TAKVİM'den kaçmaz: Geçmişinde FETÖ izi, milli iradeye alerjili
Galatasaray'dan '10 numara' operasyon!
Tadic şov yaptı! F.Bahçe evinde farklı kazandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fatih Tekke'den Trabzonspor yanıtı! Fatih Tekke'den Trabzonspor yanıtı! 23:51
Manisa'da gol sesi çıkmadı! Manisa'da gol sesi çıkmadı! 23:40
Gençlerbirliği deplasmandan 3 puanla döndü! Gençlerbirliği deplasmandan 3 puanla döndü! 23:38
Mourinho'dan Amrabat sözleri! Mourinho'dan Amrabat sözleri! 23:32
Dusan Tadic: Kolay maç olmadı! Dusan Tadic: Kolay maç olmadı! 23:24
Tadic şov yaptı! F.Bahçe evinde farklı kazandı Tadic şov yaptı! F.Bahçe evinde farklı kazandı 22:59
Daha Eski
F.Bahçe'de sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi F.Bahçe'de sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi 22:32
Göztepe Brezilyalı orta sahayı kadrosuna kattı! Göztepe Brezilyalı orta sahayı kadrosuna kattı! 22:23
Kadıköy'de Merih Demiral sürprizi! Kadıköy'de Merih Demiral sürprizi! 21:08
F.Bahçe - Alanyaspor | CANLI F.Bahçe - Alanyaspor | CANLI 20:49
Jose Mourinho'dan Amrabat sözleri! Jose Mourinho'dan Amrabat sözleri! 20:15
Galatasaray Adana'ya geldi! Galatasaray Adana'ya geldi! 19:58