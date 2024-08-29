FIFA'lık olabilir

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Para'ya konuştu, Muhammed Cham ve Paul Onuachu transferi ile ilgili de detayları paylaştı. Başkan şunları söyledi: "Cham'ın kulübü Clermont ile mali olarak ve ödeme planında yazılı şekilde anlaştık. Bize oyuncunun sağlık kontrolü ve seyahat için yazılı izin verdi. Cham de Trabzon'a geldi. Futbolcu zaten bizi istiyordu ve onunla da anlaştık. İmzadan 1-2 gün sonra Clermont şartları değiştirmek istediğini bildirdi. Daha önce rastlamadığımız, benim de yöneticilik hayatımda görmediğim taleple karşı karşıya kaldık. Konu FIFA'ya gidecekmiş gibi duruyor. Anlaşma şartlarına uyduk ve bizim için bir sorun yok. Clermont 'Tamam' derse konu kapanacak.

ONUACHU IÇIN 6 MILYON EURO + BONUS

Demezse de aramızdakiler yazılıdır. Mail ortamında yapılmıştır. Tüm belgeler bizde var. Cham konusunun ben 1-2 gün içinde çözüleceğini düşünüyorum. Paul Onuachu bizim ilk tercihimiz. O da gelmek istiyor. Southampton da kendisini idmanlara almıyor. Onuachu duruşundan taviz vermiyor. Biz de vermiyoruz. Çok ciddi teklif sunduk. Şartları zorlayarak 6 milyon artı bonuslarla teklif yaptık. Ama ona da cevap alamadık. Southampton'un 15 milyon euro'luk talebi devam ediyor. Tabii Avrupa'da transfer dönemi bitiyor. Geçen seferki gibi kiralama veya satın alma olabilir. Onuachu transferinin oyuncunun tutumundan kaynaklı olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum."

BİR YIL İÇİNDE BORCU OLMAYAN TRABZONSPOR...

"ÖNCE sermaye arttırımı, daha sonra Kartal'da projenin geliştirmesi. SPK süreçleri de belli. Proje süreçleri ruhsat diğer izinlerle alakalı neler yaşarız bilemiyoruz. Ama maksimum bir yıl içinde borcu olmayan, öz kaynakları pozitif, bilançosu pozitif, kimseyle icra takip problemi olayan, yeni gelir kaynakları olan Trabzonspor'u camiamıza hediye edeceğiz."

KIMSE BENI DURDURAMAZ

"140 milyon euro'yu kasaya soktuk. Bunun tamamını transfere harcayıp en büyük başkan da ben olabilirdim. Bu acıyı reçeteyi ben aldım. İyiye herkes talip olur. Durum iyiyse herkes ortadadır. Benim açımdan hiçbir problem yok. Hiçbir şey aklımdaki Trabzonspor'a gitmekten alıkoyamaz."

TESİSLERİN YANINDAKİ ARAZİ ALINDI

Mehmet Ali Yılmaz zamanında kulübümüze kazandırdığımız çok değerli bir mülk vardı. Büyük gözüküyor ama tapulu arazi 24 bin metrekareydi. Kartal ile aynı zamanda yaptığımız başvuru ile tesislerimizin yan tarafında bulunan 41 bin metre kare olan araziyi de yine 30 yıllığına Trabzonspor'a kazandırdık."

İSTANBUL'DA İKİ TANE ARSA

"YINE İstanbul'da 2 çok önemli arazi üzerinde ki net bilgi veremeyeceğim. Çok önemli bir çalışma yürütüyoruz. Trabzon'da, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile konuştuğumuz konular var. Orada da taleplerimiz var. Trabzonspor'u bu ekonomik dar boğazdan kurtarmak için gerekli hamleleri yapmak zorundayız."

KARTAL ARAZİSİ TAMAMLANDI

Başkan Doğan: "Sermaye artırımımız onaylanırsa Bankalar Birliği'nin anlaşmasından tamamını ödeyip çıkacağız. Kartal'ı 30 yıllığına yeniden kulübümüze kazandırdık. 30 yılın anlamı yani hak sahibiyiz artık. Buraya satabiliriz, kiralayabiliriz, üzerinde proje geliştirebiliriz."