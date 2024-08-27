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Trabzonspor'da Onuachu için geri sayım!

Trabzonspor Paul Onuachu için yeniden ciddi şekilde masada. Weghorst da gündemde ama Başkan Ertuğrul Doğan'ın özellikle Onuachu transferini bitirmek istediği öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 06:50
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Trabzonspor'da Onuachu için geri sayım!

Bordo-mavililer, Muhammed Cham transferinin ardından rotasını tamamen forvete çevirmiş durumda. Yönetim, Paul Onuachu için yeniden ciddi şekilde masada. Weghorst da gündemde ama Başkan Ertuğrul Doğan'ın özellikle Onuachu transferini bitirmek istediği öğrenildi. Son olarak bonuslarla 7 milyon euro'ya kadar çıkan Karadeniz devi beklemeye geçmişti. Southampton ile ikinci kamp dönemini geçiren Nijeryalı golcü, ayrılma talebini İngiliz kulübüne defalarca iletmişti. Avrupa'da transfer dönemi 1 Eylül'de kapanıyor ve Cham'de olduğu gibi Onuachu konusunda da kulübünün direncinin kırılması bekleniyor. 2.01 boyundaki forvet için beklediği seviyede teklifler alamayan Southampton'a en iyi öneriyi Trabzonspor kulübü yapmıştı. Artık İngilizler bu işe biraz da mecburiyetten onay vermek üzere. Başkan Ertuğrul Doğan, bu transferi en kısa sürede mutlaka noktalamak istiyor. Southampton Onuachu'yu 30 kişilik futbolcu listesine eklemedi ve transfer ışığını yaktı. Bordo-mavili yönetimin Abdullah Avcı'nın mutlaka kadrosunda görmek istediği Onuachu için Southampton ile bir kez daha pazarlık masasına oturarak transferi bitirmesi bekleniyor. Artık Trabzonspor ile Onuachu'nun buluşması için geri sayıma geçildi.

28 PUANLIK KATKI

Fırtına, Paul Onuachu'nun gol attığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Nijeryalı yıldız, bordo mavililere büyük katkı sağladı.

Göz kamaştırmıştı

Geçen sezon tam not alan Paul Onuachu, 21 lig maçında 15 gol atıp, 4 asist yaparken; Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada 2 kez ağları havalandırmıştı. Karadeniz ekibi, 2.01'lik santrforu takımda tutmak için tüm kozları oynuyor.

Onuachu'nun yanı sıra Wout Weghorst konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Burnley Teknik Direktörü Scott Parker, "Kadroda olmamasının en iyisi olacağına karar verdim. Weghorst takımdan ayrılacak" dedi.

Hollandalı santrfor konusunda daha önce İngiliz kulübüne teklif yapan Trabzonspor, geri dönüş bekliyor.

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