TRANSFER HABERİ: Torino'dan Batista Mendy hamlesi! İşte yapılacak teklif

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun başında Angers'den 4 milyon 400 bin Euro'ya kadrosuna kattığı Batista Mendy, hem geçtiğimiz sezon hem de bu sezon oynadığı maçlardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Takvim'in haberine göre, özellikle Crystal Palace'ın bir süre önce kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu ancak teklifinin yetersiz bulunmasından sonra beklemeye geçen Ada ekibi dışında iki İtalyan kulübü de Trabzonspor'un kapısını çaldı.

Fırtına ile resmi görüşmelere başlayan Torino'nun Batista Mendy için bonuslarla birlikte yaklaşık 10 milyon Euro'ya ulaşan bir teklif yapacağı, henüz ismi açıklanmayan bir başka İtalyan kulübünün ise Karadeniz ekibine fiyat sorduğu öğrenildi.

Trabzonspor'un satmayı düşünmediği Mendy için tekliflerin resmiyete dökülmesi durumunda bir değerlendirme yapması bekleniyor.