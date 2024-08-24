Trabzonspor'da Hyun-Seok Hong sıkıntısı!

Güney Koreli Hyun-Seok Hong için yapılan görüşmelerde sorun çıkmıştı. Oyuncu ve menajerinin sözleşmeye serbest kalma maddesi ekletmek istemesi ve Güney Kore'de ödenecek vergiler konusunda talepleri olması krize yol açmıştı. Trabzonspor, Gent kulübü ve oyuncu ile daha önce anlaşma sağlasa da futbolcu ve menajerinin ısrarının devam ettiği kaydedildi. Trabzonspor kurmayları ise bu talepleri karşılamayacağını bildirdi.

VAZGEÇMEZSE İPTAL OLACAK

Gent forması giyen oyuncunun kulübüyle anlaşma sağlansa da pürüzler hala giderilebilmiş değil. Sorunları aşmaya çalışan bordo-mavili yetkililer, 24 yaşındaki 10 numara taleplerinden vazgeçmezse transferi iptal ederek İmza aşamasından dönecek.