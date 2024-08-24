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Trabzonspor-St. Gallen maçında Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turunda 29 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi St. Gallen'i konuk edeceği rövanş maçında Letonyalı hakem Andris Treimanis görev alacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 15:50
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Trabzonspor-St. Gallen maçında Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turunda 29 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi St. Gallen'i konuk edeceği rövanş maçında Letonyalı hakem Andris Treimanis görev alacak.

UEFA'nın açıklamasına göre Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Treimanis'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasennikovs yapacak.

Müsabakada Letonya Futbol Federasyonundan Aleksandrs Golubevs dördüncü hakem, Kristaps Ratnieks VAR ve Sergejs Vasjkovs AVAR görevini üstlenecek.

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