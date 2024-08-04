Rekortmen avcı

Trabzonspor'un Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nun rövanş maçında Ruzomberok'u evinde 1-0 yendiği karşılaşmayla birlikte Abdullah Avcı önemli bir istatistiğe de imza attı. Önceki gün 61 yaşına basan Abdullah Avcı, bordo mavili kulüp tarihinin maç başına puan ortalaması en yüksek teknik direktörü ünvanının sahibi oldu. Daha önce 10 Kas 2020-8 Mar 2023 tarihleri arasında 117 maça çıkan ve 1.92 puan ortalaması elde eden Avcı, 12 Ekim 2003'te yeniden Karadeniz devinin başına geçmişti. O tarihten bu yana 39 maça çıkan Avcı, 2.03 puan ortalamasına ulaştı. Yani toplamda 156 karşılaşmada 1.97 ortalama elde etti.

YENI SEZONDA IDDIALI

13 Eylül 1988-17 Ağustos 1989 tarihleri arasında 36 maçta 1.75 puan ortalaması elde eden Şenol Güneş, 23 Eylül 1993-3 Şubat 1997 arasında 150 maçta 2.14, 17 Ocak 2005-26 Eylül 2005 arasında 29 maçta 2.07 ve 4 Aralık 2009-29 Ocak 2013 arasında 145 maçta 1.76 ortalamaya ulaşmıştı. Yani 360 maçta 1.93 puan ortalaması. Abdullah Avcı ilk döneminde şampiyonluk kupasını almış ve hasreti sona erdirmişti. Bu dönem de yine şampiyonluk sezonu öncesi gibi Abdullah Avcı ve Başkan Ertuğrul Doğan birlikteliğini görüyoruz. Transferlerin büyük bölümü erken yapıldı, ancak eksik bölgeler için temaslar tam gaz devam ediyor.

ABDULLAH AVCI'NIN BAŞARILARI

Bordo-mavili kulüp, Abdullah Avcı yönetiminde biri Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa olmak üzere 3 kupa müzesine getirdi.

Karadeniz devi, teknik direktör Abdullah Avcı ile 2021-2022 sezonunda şampiyonluk hasretine son verdi.

Trabzonspor, 27 Ocak 2021 tarihinde şampiyon Başakşehir'i 2-1 yenerek, 30 Temmuz 2022 tarihinde de Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'yı kazanmayı başardı.

İlk olarak 2020-2021 sezonunun 8. haftasından sonra Karadeniz ekibinde göreve gelen Avcı, 17. sıradan aldığı bordo-mavililerin sezonu 4. bitirmesine sağladı ve takıma Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ettirdi.

Avcı ilk döneminde gelmeden önce ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de berabere kaldı.