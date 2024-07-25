Trabzonspor Slovakya'da avantaj peşinde! İşte Abdullah Avcı'nın Ruzomberok 11'i

Trabzonspor , Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün deplasmanda Slovakya'nın Ruzomberok takımına konuk olacak. Temsilcimiz, bugün deplasmanda galip gelerek 1 Ağustos'taki rövanş öncesi tur kapısını ardına kadar açmak istiyor. Abdullah Avcı, dün basının karşısına geçti ve şunları söyledi:

Bu sene biraz daha güçlü, temaslı, agresif oynayan, savunmada daha dikkatli olan bir takım üretmeye çalışıyoruz.

Taraftarımıza umut veren bir oyunla kazanmak istiyoruz.

Transferleri erken yapan yönetimimize teşekkür ederiz.

Savic bir dünya markası, devamı var.

150. SINAV

Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 150. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 149 maçta 54 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 190 kez havalandırdı, kalesinde ise 205 gol gördü.

ÖZEL UÇAKLA GİTTİLER

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Ruzomberok takımıyla karşılaşacak Trabzonspor dün Slovakya'ya gitti. Bordo-mavililer, Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Trabzon Havalimanı'ndan Slovakya'nın Poprad kentine hareket etti.

24 FUTBOLCU YER ALDI

Kafilede şu isimler yer aldı: "Uğurcan, Muhammed Taha, Onuralp, Malheiro, Arif, Eren, Ali Şahin, Baniya, Denswil, Lundstram, Salih, Ozan, Mendy, Bardhi, Kerem, Umut Güneş, Vişça, Orsic, Cihan, Trezeguet, Nwakaeme, Draguş, Enis, Umut Bozok."

İKİNCİ SLOVAK

1996-97 sezonunda UEFA Kupası 1. eleme turunda Slovak ekibi Slovan Bratislava ile karşılaşan bordo-mavililer deplasmanda 2-1 yenilirken, sahasında 4-1 kazanarak tur atlamıştı.

TARİHİ ZAFERLER

Karadeniz devi, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, 1976-77'de İngiltere'nin Liverpool, 1983-84'te İtalya'nın İnter, 1990-91'de İspanya'nın Barcelona, 1994-95'te ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı.

SERKAN, FOUNTAS VE BARISIC YOK

Teknik direktör Abdullah Avcı, maç kodrosuna iki oyuncuyu almadı. Macaristan'da takımla çalışan sağ bek Serkan Asan ile kanat Fountas kafileye dahil edilmedi. Bu durum iki futbolcunun ayrılacağının işareti olarak yorumlandı. Ayrıca sakatlanan Barisic de bugün oynayamayacak. Sağ bek Malheiro ise kadroda.

AVRUPA LİGİ'NDE 94. MAÇ

Fırtına, UEFA Kupası ve Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 94. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 93 maçta 36 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz devi, 35 kez yenildi. Bu periyotta 127 gol attı; 128 gol yedi.

RUZOMBEROK'UN ENLERİ

Özellikle duran topları kullanan Hladik ve Lavrincik'e özel önlem almak şart.

Orta sahalarının göbeğindeki Lavrincik ve Mudry çok etkili oynuyor.

Köşe vuruşlarında ön direğe gelen sağ bekleri Köstl ortalığı karıştırıyor...

5-2'lik Tobol maçında attıkları gollerin 3'ünü stoperler Maly ve Gabriel; ikisini sol bekleri Selecky ile sonradan giren Madlenak kaydetti. 4 gol kafa ile geldi.

En büyük zaafları ise savunmalarının çok ağır olması ve bireysel hata yapmaları. Kalecileri de topları sektiriyor.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Ruzomberok: Fruhwald, Kostl, Gabriel, Maly, Selecky, Mudry, Lavrincik, Tucny, Chrien, Luteran, Hladik

Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Umut Güneş, Bardhi, Visca, Trezeguet, Draguş