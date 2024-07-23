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Zokora'dan Emre Belözoğlu itirafı! "Bacağını kırmak..."

Son dakika spor haberleri: Bir dönem Trabzonspor forması giyen Zokora'dan Emre Belözoğlu hakkında dikkat çeken ifadeler geldi. İşte Zokora'nın sözleri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 09:20
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Zokora'dan Emre Belözoğlu itirafı! "Bacağını kırmak..."

2010-11 sezonunda, Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, Didier Zokora ile Emre Belözoğlu arasındaki "ırkçılık" tartışması ile hatırlanıyor.

Zokora'dan Emre Belözoğlu itirafı! "Bacağını kırmak..."

Belözoğlu'nun bordo-mavili futbolcu için söyledikleri uzun süre tartışılmış, ancak bu konuda bir ceza ortaya çıkmamıştı.

Zokora'dan Emre Belözoğlu itirafı! "Bacağını kırmak..."

İşte o günleri bir daha hatırlayan Zokora, bir programda, yaşananları şöyle anlattı:

Irkçılık yaşadıktan sonraki ilk Fenerbahçe maçında, o gün Trabzon halkının desteğini arkamda hissettim.

Zokora'dan Emre Belözoğlu itirafı! "Bacağını kırmak..."

Emre'ye ne kadar kararlı olduğumu göstermek için siyah kömür ve su karışımı hazırlayıp yüzüme sürdüm. Aklımda onun bacağını kırmak vardı.

Zokora'dan Emre Belözoğlu itirafı! "Bacağını kırmak..."

Onun en büyük hatası benimle bire bir mücadeleye girmekti. Emre'ye hayatı boyunca unutamayacağı bir ders verdim.

Bilindiği gibi Zokora, Emre'ye çok sert bir faul yapmış, sarı kart görmüştü.

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