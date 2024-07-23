Zokora'dan Emre Belözoğlu itirafı! "Bacağını kırmak..."
Son dakika spor haberleri: Bir dönem Trabzonspor forması giyen Zokora'dan Emre Belözoğlu hakkında dikkat çeken ifadeler geldi. İşte Zokora'nın sözleri...
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Irkçılık yaşadıktan sonraki ilk Fenerbahçe maçında, o gün Trabzon halkının desteğini arkamda hissettim.
Emre'ye ne kadar kararlı olduğumu göstermek için siyah kömür ve su karışımı hazırlayıp yüzüme sürdüm. Aklımda onun bacağını kırmak vardı.
Onun en büyük hatası benimle bire bir mücadeleye girmekti. Emre'ye hayatı boyunca unutamayacağı bir ders verdim.
Bilindiği gibi Zokora, Emre'ye çok sert bir faul yapmış, sarı kart görmüştü.
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