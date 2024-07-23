Zokora'dan Emre Belözoğlu itirafı! "Bacağını kırmak..."

Belözoğlu'nun bordo-mavili futbolcu için söyledikleri uzun süre tartışılmış, ancak bu konuda bir ceza ortaya çıkmamıştı.

İşte o günleri bir daha hatırlayan Zokora, bir programda, yaşananları şöyle anlattı: Irkçılık yaşadıktan sonraki ilk Fenerbahçe maçında, o gün Trabzon halkının desteğini arkamda hissettim.



