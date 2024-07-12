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Zeleznicar Pancevo - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Yeni sezona Abdullah Avcı yönetiminde hazırlanan Trabzonspor, Zeleznicar Pancevo ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Zeleznicar Pancevo - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 12:17
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Zeleznicar Pancevo - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

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Trendyol Süper Lig'de yeni sezon yaklaşıyor. 2024-2025 sezonu hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, Zeleznicar Pancevo ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Zeleznicar Pancevo - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZELEZNICAR PANCEVO - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zeleznicar Pancevo - Trabzonspor maçı 14 Temmuz Pazar saat 15:00'te oynanacak. Müsabakanın yayıncısı henüz belli olmadı. Belli olunca haberimizde yer alacak.

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