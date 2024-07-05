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Trabzonspor'da Macaristan kampı sürüyor

Trabzonspor, yeni sezon öncesi 2. etap yurt dışı kamp çalışmalarını Macaristan'ın Szeged kentinde sürdürüyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 12:46
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Trabzonspor'da Macaristan kampı sürüyor

Trabzonspor, yeni sezon öncesi 2. etap yurt dışı kamp çalışmalarını Macaristan'ın Szeged kentinde sürdürüyor.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kamp yaptığı otelin sahasında sabah ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık tutulan bir antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmana milli oyuncular Uğurcan Çakır, Denis Draguş, Thomas Meunier ve Poyraz Efe Yıldırım'ın yanı sıra sakatlığı süren Hüseyin Türkmen ile Abdurrahman Bayram katılmadı.

Anthony Nwakaeme de antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken bu oyuncunun daha sonra takımdan ayrı antrenmana devam ettiği belirtildi.

Trabzonspor'un kampında ilk günlerde serin ve yağışlı havada antrenman yapılırken sıcaklıklar artmaya başladı. Szeged'de sıcaklıklar 30 dereceye kadar yükselirken yarından itibaren hava tahminleri daha da yüksek yapıldı.

Denswil, Fountas ve Onuralp takımla çalıştı

Trabzonspor'un dünkü antrenmanına katılmayan Taxiarchis Fountas ile genç kaleci Onuralp Çevikkan, takımla çalıştı.

Kampta takımdan ayrı çalışmalar yapan Stefano Denswil de bugün takımla antrenmanlara katılmaya başlayan bir diğer oyuncu oldu.

Trabzonspor, bu akşam basına kapalı yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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