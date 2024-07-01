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Trabzonspor Macaristan’da hazırlıklara başladı

Yeni sezon hazırlıklarının Trabzon etabını tamamlayan Trabzonspor, Macaristan’da kamp çalışmalarının ikinci etabına akşam antrenmanıyla başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 23:35
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Trabzonspor Macaristan’da hazırlıklara başladı

Trabzonspor'da Macaristan mesaisi başladı. 2024-25 sezon hazırlıklarının ilk etabına 24 Haziran'da Trabzon'da start veren bordo-mavililer, bugün ikinci etap için Macaristan'a giderek çalışmalara başladı. Öğlen saatlerinde Macaristan'ın Budapeşte şehrine giden Trabzonspor kafilesi, daha sonra kamp çalışmalarını sürdüreceği Szeged'e geçti. Karadeniz ekibi akşam saatlerinde de Szeged kampında ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde akşam saatlerinde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Esneme çalışması ve 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise geniş alanda oyun çalışması yapıldı. Antrenmanda, milli takımlarda görev alan oyuncular yer almadı.

Trabzonspor, yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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