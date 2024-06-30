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Macaristan’daki rakipler belli
Yeni sezon hazırlıklarını yarından itibaren Macaristan'da sürdürecek Karadeniz devinin hazırlık maçlarının programı belli oldu. Bordo-mavililer, ilk maçını 10 Temmuz Çarşamba günü Macaristan ekibi Szeged-Csanad ile oynayacak. İkinci ve son hazırlık maçında ise 14 Temmuz Pazar günü Sırbistan temsilcisi Zeleznicar Pancevo ile karşılaşacak.
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