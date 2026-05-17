CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig’de 34. ve son haftanın en kritik maçlarından birinde Trabzonspor, sahasında kümede kalma savaşı veren Natura Dünyası Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Fırtına bu mücadeledeyi kazanarak sezonu galibiyetle tamamlamak istiyor. Konuk ekip Gençlerbirliği için ise bu karşılaşma hayati önem taşıyor. Başkent ekibi, bordo-mavilileri mağlup ederek kümede kalmayı hedefliyor. Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 19:01 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2026 19:57
Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu bir sezon geride kalmak üzere. Sezonun 34. ve kapanış maçında nefesler tutuldu. Trabzonspor sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Trabzonspor rakibini mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamlamak isterken konuk takım Gençlerbirliği için bu maç hayati önem taşıyor. Başkent ekibi kümede kalabilmek adına rakibini mutlaka mağlup etmek istiyor. Trabzonspor-Gençlerbirliği maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE TRABZONSPOR - NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ İLK 11'LERİ:

Trabzonspor: Onuralp, Salih, Ozan, Boran, Pina, Oulai, Bouchouari, Nwakaeme, Augusto, Umut, Onuachu.

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ricardo, Hanousek, Zuzek, Goutas, Pedro, Dele-Bashiru, Tongya, Oğulcan, Metehan, Cihan, Traore.

TRABZONSPOR - NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

TRABZONSPOR - NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR: SEZONU MORALLİ KAPATMAK İSTİYOR

Ligde topladığı 69 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, sezonun son iç saha maçında taraftarı önünde galibiyete odaklandı. Trabzonspor, Gençlerbirliği'ne karşı evindeki başarılı istatistiğini sürdürmeyi hedefliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ: KÜMEDE KALMAK İÇİN MUTLAK GALİBİYET

Metin Diyadin yönetimindeki Ankara temsilcisi, 31 puanla 15. sırada bulunuyor. Geçen hafta Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek umutlarını son haftaya taşıyan kırmızı-siyahlılar, ilk yarıda 4-3 devirdikleri rakiplerini deplasmanda da yenerek ligde kalma savaşına noktayı koymak istiyor.

74. RANDEVU

İki takım Süper Lig tarihinde 74. kez karşılaşacak. Geride kalan 73 maçta Trabzonspor'un 41-13'lük ezici bir galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Kasımpaşa-G.Saray | CANLI
F.Bahçe-Eyüpspor | CANLI
DİĞER
Süper Lig şampiyonu açıklandı! Puan kayıpları sonrası inanılmaz oran...
Çorlu'da silahlı kavga ihbarına giden polislere saldırı! Bakan Çiftçi duyurdu: 2 polis şehit | Teslim olmayan saldırgan indirildi
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okan Buruk: Yerimiz kesinleşse de...
Terim: Hiçbir başarı tesadüf değildir
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fatih Tekke: Asıl hedefimiz... Fatih Tekke: Asıl hedefimiz... 19:44
"Sahada göstereceğimiz karakter önemli!" "Sahada göstereceğimiz karakter önemli!" 19:39
Okan Buruk: Yerimiz kesinleşse de... Okan Buruk: Yerimiz kesinleşse de... 19:30
52 Orduspor 2. Lig'de! 52 Orduspor 2. Lig'de! 19:12
G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı! G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı! 18:26
Terim: Hiçbir başarı tesadüf değildir Terim: Hiçbir başarı tesadüf değildir 17:50
Daha Eski
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 17:46
F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! 17:32
Aboubakar Türkiye'ye dönüyor! Yeni adresi... Aboubakar Türkiye'ye dönüyor! Yeni adresi... 17:09
Gol düellosunda 3 puan M. United'ın! Gol düellosunda 3 puan M. United'ın! 16:31
Derbide 3 puan Roma'nın! Derbide 3 puan Roma'nın! 16:10
Milan deplasmanda galip! Milan deplasmanda galip! 16:08