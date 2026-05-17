Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu bir sezon geride kalmak üzere. Sezonun 34. ve kapanış maçında nefesler tutuldu. Trabzonspor sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Trabzonspor rakibini mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamlamak isterken konuk takım Gençlerbirliği için bu maç hayati önem taşıyor. Başkent ekibi kümede kalabilmek adına rakibini mutlaka mağlup etmek istiyor. Trabzonspor-Gençlerbirliği maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE TRABZONSPOR - NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ İLK 11'LERİ:

Trabzonspor: Onuralp, Salih, Ozan, Boran, Pina, Oulai, Bouchouari, Nwakaeme, Augusto, Umut, Onuachu.

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ricardo, Hanousek, Zuzek, Goutas, Pedro, Dele-Bashiru, Tongya, Oğulcan, Metehan, Cihan, Traore.

TRABZONSPOR - NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

TRABZONSPOR - NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR: SEZONU MORALLİ KAPATMAK İSTİYOR

Ligde topladığı 69 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, sezonun son iç saha maçında taraftarı önünde galibiyete odaklandı. Trabzonspor, Gençlerbirliği'ne karşı evindeki başarılı istatistiğini sürdürmeyi hedefliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ: KÜMEDE KALMAK İÇİN MUTLAK GALİBİYET

Metin Diyadin yönetimindeki Ankara temsilcisi, 31 puanla 15. sırada bulunuyor. Geçen hafta Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek umutlarını son haftaya taşıyan kırmızı-siyahlılar, ilk yarıda 4-3 devirdikleri rakiplerini deplasmanda da yenerek ligde kalma savaşına noktayı koymak istiyor.

74. RANDEVU

İki takım Süper Lig tarihinde 74. kez karşılaşacak. Geride kalan 73 maçta Trabzonspor'un 41-13'lük ezici bir galibiyet üstünlüğü bulunuyor.