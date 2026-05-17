Fenerbahçe-İkas Eyüpspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun 34. ve son haftasında heyecan dorukta! Sezonu 2. sırada tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe, ligde kalma mücadelesi veren ve kümede kalmayı kesinleştirmek için mutlak puana ihtiyacı olan İkas Eyüpspor'u konuk ediyor. Eflatun-sarılı ekip, Kadıköy deplasmanından 1 puan alması durumunda diğer maçların sonuçlarına bakmaksızın kümede kalmayı garantileyecek. İşte 17 Mayıs 2026 Pazar günü (bu akşam) oynanan Fenerbahçe - ikas Eyüpspor maçının saati, yayın kanalı, ve ilk 11'leri...

FENERBAHÇE-İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe-ikas Eyüpspor maçı bu akşam oynanıyor. Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başladı.

İŞTE FENERBAHÇE-İKAS EYÜPSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ:

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Çağlar, Yiğit Efe, Brown, Kante, Fred, İsmail, Musaba, Oğuz, Kerem.

İkas Eyüpspor: Jankat, Calegari, Bedirhan, Claro, Umut Meraş, Legowski, Baran Ali, Denis Radu, Metehan, Umut Bozok.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Maçı hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor.

İKAS EYÜPSPOR: LİGDE KALMA SINAVI

Eflatun-sarılı ekip, 32 puanla 13. sırada bulunuyor. Son 4 maçta topladığı 10 puanla müthiş bir çıkış yakalayan Eyüpspor'da, Ángel Torres ve Gilbert Mendy cezaları nedeniyle bu kritik deplasmanda takımını yalnız bıraktı.

4. RANDEVU

İki ekip Süper Lig tarihinde 4. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 3 maçta Fenerbahçe'nin 2 galibiyet ve 1 beraberliği bulunurken, sarı-lacivertliler rakip filelere 6 gol atıp kalesinde 2 gol gördü. Sezonun ilk yarısındaki maçı Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı.