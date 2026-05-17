CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe-İkas Eyüpspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Fenerbahçe-İkas Eyüpspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 34. ve son hafta kapanış maçında Fenerbahçe sahasında İkas Eyüpspor'u konuk ediyor. Sarı-lacivertliler rakibini mağlup ederek ligi moralli bir şekilde bitirmek istiyor. Kanarya'nın rakibi İkas Eyüpspor ise kümeye tutunmak adına sahaya puan ve puanlar için çıkıyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 18:56 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2026 19:52
Fenerbahçe-İkas Eyüpspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun 34. ve son haftasında heyecan dorukta! Sezonu 2. sırada tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe, ligde kalma mücadelesi veren ve kümede kalmayı kesinleştirmek için mutlak puana ihtiyacı olan İkas Eyüpspor'u konuk ediyor. Eflatun-sarılı ekip, Kadıköy deplasmanından 1 puan alması durumunda diğer maçların sonuçlarına bakmaksızın kümede kalmayı garantileyecek. İşte 17 Mayıs 2026 Pazar günü (bu akşam) oynanan Fenerbahçe - ikas Eyüpspor maçının saati, yayın kanalı, ve ilk 11'leri...

FENERBAHÇE-İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe-ikas Eyüpspor maçı bu akşam oynanıyor. Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başladı.

İŞTE FENERBAHÇE-İKAS EYÜPSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ:

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Çağlar, Yiğit Efe, Brown, Kante, Fred, İsmail, Musaba, Oğuz, Kerem.

İkas Eyüpspor: Jankat, Calegari, Bedirhan, Claro, Umut Meraş, Legowski, Baran Ali, Denis Radu, Metehan, Umut Bozok.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Maçı hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor.

İKAS EYÜPSPOR: LİGDE KALMA SINAVI

Eflatun-sarılı ekip, 32 puanla 13. sırada bulunuyor. Son 4 maçta topladığı 10 puanla müthiş bir çıkış yakalayan Eyüpspor'da, Ángel Torres ve Gilbert Mendy cezaları nedeniyle bu kritik deplasmanda takımını yalnız bıraktı.

4. RANDEVU

İki ekip Süper Lig tarihinde 4. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 3 maçta Fenerbahçe'nin 2 galibiyet ve 1 beraberliği bulunurken, sarı-lacivertliler rakip filelere 6 gol atıp kalesinde 2 gol gördü. Sezonun ilk yarısındaki maçı Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı.

G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı!
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!
DİĞER
Milli Takım marşı sorulunca Sinan Akçıl’ı işaret etti! Coşkun Sabah’tan "etik olmaz" çıkışı...
Çorlu'da silahlı kavga ihbarına giden polislere saldırı! Bakan Çiftçi duyurdu: 2 polis şehit | Teslim olmayan saldırgan indirildi
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okan Buruk: Yerimiz kesinleşse de...
Terim: Hiçbir başarı tesadüf değildir
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fatih Tekke: Asıl hedefimiz... Fatih Tekke: Asıl hedefimiz... 19:44
"Sahada göstereceğimiz karakter önemli!" "Sahada göstereceğimiz karakter önemli!" 19:39
Okan Buruk: Yerimiz kesinleşse de... Okan Buruk: Yerimiz kesinleşse de... 19:30
52 Orduspor 2. Lig'de! 52 Orduspor 2. Lig'de! 19:12
G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı! G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı! 18:26
Terim: Hiçbir başarı tesadüf değildir Terim: Hiçbir başarı tesadüf değildir 17:50
Daha Eski
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 17:46
F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! 17:32
Aboubakar Türkiye'ye dönüyor! Yeni adresi... Aboubakar Türkiye'ye dönüyor! Yeni adresi... 17:09
Gol düellosunda 3 puan M. United'ın! Gol düellosunda 3 puan M. United'ın! 16:31
Derbide 3 puan Roma'nın! Derbide 3 puan Roma'nın! 16:10
Milan deplasmanda galip! Milan deplasmanda galip! 16:08