Trabzonspor John Lundstram transferinin maliyetini açıkladı!

Trabzonspor, John Lundstram ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İşte bordo mavililerin yaptığı açıklama;

Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu John David Lundstram ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

Her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %3,8'i oranında ödeme yapılacaktır. ifadeleri kullanıldı.