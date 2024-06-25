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Trabzonspor John Lundstram transferinin maliyetini açıkladı!

Transfer döneminin hareketli takımlarından Trabzonspor, kadrosuna kattığı John Lundstram'ı KAP'a bildirdi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 18:29 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 18:41
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Trabzonspor John Lundstram transferinin maliyetini açıkladı!

Trabzonspor, John Lundstram ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İşte bordo mavililerin yaptığı açıklama;

Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu John David Lundstram ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

Her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %3,8'i oranında ödeme yapılacaktır. ifadeleri kullanıldı.

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