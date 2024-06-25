Trabzonspor John Lundstram transferinin maliyetini açıkladı!

Trabzonspor, John Lundstram ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
İşte bordo mavililerin yaptığı açıklama;
Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu John David Lundstram ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
Her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %3,8'i oranında ödeme yapılacaktır. ifadeleri kullanıldı.
Hoş geldin John David Lundstram 🤝🏻 pic.twitter.com/51AkTVzxgD— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 25, 2024