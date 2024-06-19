Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Ndidi bombası! Ertuğrul Doğan bizzat devrede

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Ndidi bombası! Ertuğrul Doğan bizzat devrede

Leicester City ile sözleşmesi biten Ndidi için bordo-mavilierde Başkan Ertuğrul Doğan bizzat devreye girdi. İşte Nijeryalı yıldız ile ilgili taraftarları heyecanlandıran gelişmeler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Ndidi bombası! Ertuğrul Doğan bizzat devrede

Lundstram, Barisic, Draguş ve Nwakaeme'nin transferlerini bitiren Trabzonspor, 23 yaşındaki Avusturyalı 10 numara Muhammed Cham konusunda da son viraja girdi. Cham'ın kulübü Clermont ile pazarlıklarda son aşamaya gelindi. Karadeniz devi, forvet için başta Onuachu olmak üzere listedeki isimlerle yoğun temaslarını sürdürürken, orta saha gündeminde de bomba bir yıldız var: Wilfred Ndidi... Leicester City ile sözleşmesi sona eren Nijeryalı oyuncu, daha önce Galatasaray'ın hedefindeydi. Dış basın, Aslan'ın hâlâ Ndidi transferi konusunda devrede olduğunu iddia etse de 27 yaşındaki ön liberonun Türkiye'deki en ciddi talibi Trabzonspor.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ

Haftalardır oyuncu tarafıyla görüşme halinde olan bordo-mavili yönetim, ikna için tüm kozları oynuyor. Başkan Ertuğrul Doğan, yeni sezon öncesi taraftarlara önemli bir transferi duyurmak için çaba harcıyor. Başkan Ertuğrul Doğan'ın, Ndidi'ye 2+1 yıllık kontrat önerisinde bulunduğu ve her yıl için 2 milyon 750 bin euro garanti maaş ile bir defaya mahsus 1.5 milyon euro imza parası teklif ettiği belirtiliyor. Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gözüken serbest statüdeki 1.83 boyundaki yıldızın kendisiyle ilgilenen takımlar arasındaki kararını yakın bir zamanda vereceği belirtildi. Karadeniz devinin kurmayları yoğun prese devam ediyor.

Fenerbahçe istiyordu! Galatasaray anlaşmaya vardı...
Juve'den F.Bahçe'ye 2 yıldız!
DİĞER
Türkiye Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 milli maç takvimi
Başkan Erdoğan, EURO 2024'te ilk galibiyetini alan A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak kutladı: Arda dört dörtlük bir goldü
Cimbom'da hedef Bentancur! Menajeriyle temasa geçildi
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Eski F.Bahçeli imzayı atıyor
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Denis Draguş 30 milyon euro
Destan için 4 milyon euro
Canlı dolar ve altın fiyatları
💥Süper Loto çekildi! (18 Haziran)
SERİNLETEN FİT İÇECEK 🧊
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Eski F.Bahçeli imzayı atıyor G.Saray'dan şaşırtan transfer! Eski F.Bahçeli imzayı atıyor 00:38
Okan Buruk'tan Leo Dubois kararı! Okan Buruk'tan Leo Dubois kararı! 00:38
F.Bahçe'den Çağlar Söyüncü'ye 'Bizimle kal' telefonu! F.Bahçe'den Çağlar Söyüncü'ye 'Bizimle kal' telefonu! 00:38
G.Saray'da Icardi endişesi! Listenin ilk sırasında G.Saray'da Icardi endişesi! Listenin ilk sırasında 00:38
Yıldız isimden F.Bahçe'ye müjde! Jose ikna etti Yıldız isimden F.Bahçe'ye müjde! Jose ikna etti 00:38
G.Saray'ın sağ kanadı uçacak! G.Saray'ın sağ kanadı uçacak! 00:38
Daha Eski
"Bırakın beni gideyim" "Bırakın beni gideyim" 00:38
İngilizlerin gözü Semih'in üzerinde! EURO 2024 sonrası... İngilizlerin gözü Semih'in üzerinde! EURO 2024 sonrası... 00:38
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! 00:38
🔴A SPOR CANLI YAYIN | EURO 2024'te Bugün! 🔴A SPOR CANLI YAYIN | EURO 2024'te Bugün! 00:38
Okan Buruk milli yıldızı çok istiyor! Okan Buruk milli yıldızı çok istiyor! 00:38
F.Bahçe'nin liste başı ismiydi! Jose transferi reddetti F.Bahçe'nin liste başı ismiydi! Jose transferi reddetti 00:38