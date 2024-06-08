Haberler Trabzonspor Bir gözü Onuachu’da

Bir gözü Onuachu’da

Forvete takviye yapacak bordo-mavililer, Roman Yaremchuk ve Wout Weghorts'la görüşse de Paul Onuachu'dan vazgeçmiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bir gözü Onuachu’da

Southampton'un yüksek bonservis beklentisi sebebiyle beklemeye geçen Fırtına, Nijeryalı oyuncuyla bağlantıyı koparmıyor. 30 yaşındaki golcüyü çok isteyen bordo-mavili yönetim ve teknik heyet, İngiliz ekibinin fiyat düşürmesini bekliyor. 15 milyon euro'dan aşağı inmeyen Southampton'un şu ana kadar istediği teklifi alamaması Fırtına'nın umudunu korumasını sağlıyor. Paul Onuachu, kulüpler anlaşırsa Fırtına'da devam etmeyi çok istiyor.

WEGHORST'TA RAKİP AJAX

Gündemdeki Weghorst'un yeni talibi çıktı. 31 yaşındaki Hollandalı golcüye ülkesinden Ajax talip oldu. Bonservisi Burnley'de bulunan forvete kiralama teklifi sunan Fırtına, yanıt bekliyordu. Bu gelişme sonrası ne olacağı merak konusu oldu.

İngilizler Lukaku ayrılığını açıkladı!
Türk Telekom
DİĞER
SON DAKİKA: TÜRKİYE'NİN EURO 2024 KADROSU AÇIKLANDI! A Milli Takım'ın 26 kişilik kadrosunda kimler var?
YKS maratonu başlıyor! Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı'ndan Ali Koç'a telefon! O bölgede sınava girecekler dikkat
F.Bahçe'nin yeni golcüsü PSG'den!
F.Bahçe'ye Premier Lig'den orta saha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına rotayı Ada'ya kırdı! Stopere yeni aday
Fırtına son teklifini yaptı! Fransızlara 1 hafta süre
YKS saat kaçta başlıyor, bitiyor? | 2024 YKS kaç soru, kaç dakika sürecek?
YKS 2024 KAÇ KİŞİ KATILACAK? | TYT, AYT, YDT bu yıl kaç kişi katılıyor?
YKS'de yüzük, küpe, kolye yasak mı? YKS'ye para, kredi kartı, akbil, kemerle girilir mi?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 8 Haziran bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 8 Haziran bugün kimin maçı var? 08:56
Filenin Efeleri ilk galibiyetini aldı Filenin Efeleri ilk galibiyetini aldı 08:24
Altınordu iş bitiriyor Altınordu iş bitiriyor 00:44
A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı! A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı! 23:52
G.Saray'ın yıldızından sakatlık sözleri! "Yıkılmış haldeyim" G.Saray'ın yıldızından sakatlık sözleri! "Yıkılmış haldeyim" 23:52
G.Saray Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! İşte alacağı maaş G.Saray Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! İşte alacağı maaş 23:52
Daha Eski
F.Bahçe'ye Mane müjdesi! Böyle duyurdular F.Bahçe'ye Mane müjdesi! Böyle duyurdular 23:52
Beşiktaş Friedel'ı açıkladı! İşte sözleşme süresi Beşiktaş Friedel'ı açıkladı! İşte sözleşme süresi 23:52
3 transfer birden! Mourinho'dan G.Saray'a dev çalım 3 transfer birden! Mourinho'dan G.Saray'a dev çalım 23:52
Barış Alper'den transfer sözleri! Hayalini açıkladı Barış Alper'den transfer sözleri! Hayalini açıkladı 23:52
Ancelotti'den Arda için flaş karar! Mbappe sonrası... Ancelotti'den Arda için flaş karar! Mbappe sonrası... 23:52
Kerem'e sürpriz talip! Real Sociedad sonrası... Kerem'e sürpriz talip! Real Sociedad sonrası... 23:52