Bir gözü Onuachu’da

Southampton'un yüksek bonservis beklentisi sebebiyle beklemeye geçen Fırtına, Nijeryalı oyuncuyla bağlantıyı koparmıyor. 30 yaşındaki golcüyü çok isteyen bordo-mavili yönetim ve teknik heyet, İngiliz ekibinin fiyat düşürmesini bekliyor. 15 milyon euro'dan aşağı inmeyen Southampton'un şu ana kadar istediği teklifi alamaması Fırtına'nın umudunu korumasını sağlıyor. Paul Onuachu, kulüpler anlaşırsa Fırtına'da devam etmeyi çok istiyor.

WEGHORST'TA RAKİP AJAX

Gündemdeki Weghorst'un yeni talibi çıktı. 31 yaşındaki Hollandalı golcüye ülkesinden Ajax talip oldu. Bonservisi Burnley'de bulunan forvete kiralama teklifi sunan Fırtına, yanıt bekliyordu. Bu gelişme sonrası ne olacağı merak konusu oldu.