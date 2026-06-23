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Haberler Dünya Kupası İngiltere-Gana maçı CANLI | 2026 Dünya Kupası

İngiltere-Gana maçı CANLI | 2026 Dünya Kupası

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda erken liderlik savaşı niteliğinde, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev bir randevu sahne alıyor. Turnuvadaki ilk maçında sergilediği dominant futbolla 3 puanı hanesine yazdıran ve averajla liderlik koltuğunda oturan kupanın favorilerinden İngiltere, yine ilk maçını kazanarak turnuvaya galibiyetle başlayan 3 puanlı Afrika'nın güçlü temsilcisi Gana ile kozlarını paylaşıyor. İngiltere-Gana maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda erken liderlik savaşı niteliğinde, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev bir randevu sahne alıyor. Turnuvadaki ilk maçında sergilediği dominant futbolla 3 puanı hanesine yazdıran ve averajla liderlik koltuğunda oturan kupanın favorilerinden İngiltere, yine ilk maçını kazanarak turnuvaya galibiyetle başlayan 3 puanlı Afrika'nın güçlü temsilcisi Gana ile kozlarını paylaşıyor. İngiltere-Gana maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 22:52
İngiltere-Gana maçı CANLI | 2026 Dünya Kupası

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda İngiltere ile Gana karşı karşıya geliyor. 3'er puanı bulunana iki ekip grup liderliği için sahaya çıkıyor. Heyecan dolu mücadeleyi Arjantinli hakem Hector Martinez yönetiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

İngiltere: Pickford, James, Guehi, Konsa, Spence, Anderson, Rice, Bellingham, Madueke, Gordon, Kane.

Gana: Asare, Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah, Partey, Yirenkyi, Sibo, Williams, Semenyo, Ayew.

İNGİLTERE-GANA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası L Grubu kapsamındaki İngiltere-Gana mücadelesi saat 23.00'te başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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