2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda İngiltere ile Gana karşı karşıya geliyor. 3'er puanı bulunana iki ekip grup liderliği için sahaya çıkıyor. Heyecan dolu mücadeleyi Arjantinli hakem Hector Martinez yönetiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

İngiltere: Pickford, James, Guehi, Konsa, Spence, Anderson, Rice, Bellingham, Madueke, Gordon, Kane.

Gana: Asare, Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah, Partey, Yirenkyi, Sibo, Williams, Semenyo, Ayew.

İNGİLTERE-GANA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası L Grubu kapsamındaki İngiltere-Gana mücadelesi saat 23.00'te başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.