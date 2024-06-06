Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan 10 numara hamle! Resmi teklif sunuldu

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan 10 numara hamle! Resmi teklif sunuldu

Africa Foot’un haberine göre, Reims’in 21 yaşındaki yıldızına 4.5 milyon euro önerildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan 10 numara hamle! Resmi teklif sunuldu

Karadeniz ekibi çok istediği Muhammed Cham transferinde henüz istediği sonucu alamadı. Uzun zamandır görüşme halinde olunan oyuncunun alternatifleriyle de bu nedenle temaslar hızlandı. Africa Foot tarafından paylaşılan habere göre; Trabzonspor bu sezon Brest'te kiralık olarak forma giyen Kamory Doumbia için Ligue 1 ekibi Reims'e 4.5 milyon euro'luk teklif yaptı. Brest'in Şampiyonlar Ligi hayalini gerçekleştirmesinde önemli rol oynayan 21 yaşındaki Malili on numara, geride bıraktığımız sezon çıktığı 26 maçta 6 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

CHAM BEKLENİYOR

Bordo-mavililerin ana transfer hedeflerinden Muhammed Cham'la görüşmeler devam ediyor. Son olarak Fransız ekibi Clermont'a 4 milyon euro+sonraki satıştan yüzde 25 pay öneren Fırtına, artık gelecek yanıtı beklemeye geçti. 23 yaşındaki 10 numaranın da Trabzonspor'a gelmeyi çok istemesi transferde önemli bir rol oynuyor. Bordo-mavili yetkililer, Cham'a kısa sürede imza attırmak istiyor.

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