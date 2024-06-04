Trabzonspor transfer düğmesine bastı! Çifte stoper harekatı başladı

Trabzonspor yönetimi, savunma hattını güçlendirmek için düğmeye bastı. Bordo-mavililer, İspanyol devi Atletico Madrid'den ayrılması beklenen 33 yaşındaki Karadağlı stoper Stefan Savic'i gündemine aldı. 1.87 boyundaki savunmacı ile Fenerbahçe ve Beşiktaş da ilgileniyor ama Fırtına daha avantajlı. İspanya'da Mundo Deportivo gazetesi, "Savic ile Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş ilgileniyor. Şu anda Trabzonspor onun gidebileceği en uygun takım olabilir ve hatta oyuncunun menajeriyle temaslara başladılar" haberini yaptı.

SAVUNMA HATTINA ÖNEMLI TAKVIYE

Yönetimin Savic'i getirmesi halinde savunma hattını önemli ölçüde güçlendireceği ve Süper Lig'de rekabet gücünü artıracağı düşünülüyor. Bu arada Trabzonspor, Savic dışında stoper bölgesi için serbest statüde bulunan Cedric Kipre ile de temaslarını sürdürüyor. 27 yaşındaki futbolcu için scout ekibi ve teknik ekip tam not verdi. Trabzonspor'un iki stoperden birisini mi yoksa ikisini aynı anda mı kadroya katmak için çalıştığı ise henüz netlik kazanmadı. Ancak yönetim, transferleri bir an önce bitirmek istiyor.

KUPA KOLEKSİYONCUSU

33 yaşındaki Savic, tam bir kupa canavarı. Manchester City ile 2010-11'de İngiltere'de şampiyonluk yaşayan tecrübeli futbolcu, Atletico Madrid ile de İspanya'da 2020- 21'de mutlu sona ulaştı. Karadağ'da 6 kez yılın futbolcusu seçilen Savic'in kariyerinde toplam 9 kupa var.

ATLETICO MADRID PERFORMANSI:

Savic, 2015'ten bu yana Atletico Madrid formasıyla 297 maça çıktı ve bu süreçte takımının önemli bir parçası oldu. Geçtiğimiz sezon Diego Simeone yönetiminde 33 maçta görev alan Savic'in 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak İspanyollar oyuncunun ayrılmayı istemesi durumunda kulübün kolaylık sağlayacağını da yazdı.

PIYASA DEĞERI

2018 yılında piyasa değeri 40 milyon euro'ya kadar yükselen 33 yaşındaki Savic, halen üst düzey futbol oynama kapasitesine sahip

MILLI TAKIM KARIYERI:

Karadağ Milli Takımı'nda da 74 maçta forma giyen Savic, milli takım adına 9 gol kaydetmeyi başardı.

KİPRE'DEN YANIT BEKLENİYOR

27 yaşındaki savunmacı şu an boşta. 1.93 boyundaki Fildişili futbolcunun Fransız vatandaşlığı da bulunuyor. Trabzonspor kurmayları, bu sezon 48 maça çıkan ve 3 gol atıp 1 de asist yapan Kipre ile görüşmelere başladı. Piyasa değeri 2.5 milyon olan yıldız, İngiliz ekibinin formasını toplamda 67 kez terletti. Bu periyotta 4 kez fileleri sarstı, 2 de asist yaptı. Oyuncunun kendisiyle ilgilenen diğer kulüplerle de görüştükten sonra Trabzonspor'a yanıt vereceği ifade edildi.

YILIN OYUNCUSU ÖDÜLÜNÜ ALDI

Cedric Kipre, geçen sezon Cardiff City'ye kiralandıktan sonra beklenmedik bir şekilde takımın önemli bir parçası haline geldi. West Brom'da "Yılın Oyuncusu" ödülünü kazanarak dikkatleri üzerine çekti.