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Trabzonspor Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda final kaybetmedi

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak olan Trabzonspor, bu statta oynadığı final maçlarını kaybetmedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 13:55
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Trabzonspor Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda final kaybetmedi

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 62. Ziraat Türkiye Kupası finali 23 Mayıs Perşembe günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. İki takım da kupayı müzesine getirmek için mücadele edecek. Siyah-beyazlıların 10, bordo-mavililerin ise 9 kez bu kupayı kazandı.

ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU'NDA MAÇ KAYBETMEDİ

77 bin kapasite ile Türkiye'nin en büyük stadyumu konumunda olan Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda bordo-mavili takım, henüz final kaybetmedi. Trabzonspor, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupayı bu stadyumda kaldırdı.

5 Mayıs 2010 tarihinde yine Türkiye Kupası finalinde Gençlerbirliği'ni 4-0, Süper Kupa'da 7 Ağustos 2010'da Bursaspor'u 3-0, 29 Temmuz 2020'de Alanyaspor'u kupa finalinde 2-0, 27 Ocak 2012'de tekrar Süper Kupa'da Başakşehir'i 2-1, 30 Temmuz 2022'de Süper Kupa'da Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, bu kupaları kazanmayı başardı.

TRABZONSPOR İLE BEŞİKTAŞ 5. KEZ

Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak olan Trabzonspor ile Beşiktaş, daha önce bu kupada 4 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakaların 2'sini bordo-mavililer, 2'sini de siyah-beyazlı takım kazandı. 1976-1977 ve 1983-1984'de Trabzonspor, 1974-1975 ile 1989-1990'da Beşiktaş kupayı müzesine getirdi.

Aynı zamanda Karadeniz ekibi ile İstanbul temsilcisi kupada 33 yıl sonra final oynayacaklar.

ABDULLAH AVCI, BEŞİKTAŞ'I BU KEZ ELİNDEN KAÇIRMAK İSTEMİYOR

Teknik Direktör Abdullah Avcı, Başakşehir'i (Büyükşehir Belediye) çalıştırdığı dönemde Türkiye Kupası finalinde 5 Mayıs 2011'de elinden kaçırdığı Beşiktaş'ı bu kez mağlup etmek istemiyor. Beşiktaş ile Başakşehir, 5 Mayıs 2011'de Kayseri'de, karşı karşıya gelmiş ve normal süresi 2-2 sona eren karşılaşmada penaltılar sonrası 6-5'le gülen taraf siyah-beyazlılar oldu.

Avcı, 2016-2017 sezonunda kupa finalini yine penaltılar sonucunda kaybetmişti. Normal süresi golsüz tamamlanan müsabakada Konyaspor'a penaltılar sonucu 4-1 yenilmişti.

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