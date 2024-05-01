TRANSFER HABERLERİ: Trabzonspor'da hedef dünya yıldızlarına çevrildi! Thiago Alcantara ve Toni Kroos...

Marek Hamsik'in ayrılmasının ardından orta sahada 'maestro' sıkıntısı yaşayan Trabzonspor, yeni sezon bu bölgeye bir dünya yıldızını katmak istiyor. Transferi düşünülen isimlerin başında Liverpool'dan ayrılacak olan Thiago Alcantara geliyor. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre 34 yaşındaki dünya yıldızındaki tek sorun yaşadığı sakatlık. Yapılacak testlerde bir sorun yaşanmazsa yeni sezonda Fırtına'nın orta sahası Thiago'ya emanet edilecek. İspanyol yıldızda sorun yaşanması halinde ise hedefta yine bir dünya yıldızı olan Toni Kroos var.

TONI KROOS İÇİN MAREK HAMSIK DEVREDE

Trabzonspor, İspanyol devi Real Madrid ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Toni Kroos için devreye girdi. Alman orta sahanın transferini bitirmek için özel bir menajerle anlaşma sağlayan bordo-mavililer, Toni Kroos ile ilk teması gerçekleştirdi. Yetkili menajerin, Alman orta saha ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve Trabzonspor'un hedeflerinin anlatıldığı ifade edildi. Yetkilendirilen bu menajerin, "Bizi en iyi Marek Hamsik anlatır. Trabzon'u ondan dinle sonra kararını ver" dediği kaydedildi. 34 yaşında 1.83 boyunda olan Kross, bu sezon 40 maçta görev yaptı, 1 gol attı 7 de asist yaptı.