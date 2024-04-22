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Trabzonspor'dan özel çocuklara forma hediyesi

Trabzonspor Kulübü, İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesindeki Hüseyin Keçici Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle forma hediye etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 15:19 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 15:26
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Trabzonspor'dan özel çocuklara forma hediyesi

Trabzonspor Kulübü, İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesindeki Hüseyin Keçici Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bordo-mavili forma hediye etti.

Okulda düzenlenen etkinliğe katılan kulübün proje ve sponsorluklardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Birhan Emre Yazıcı, özel çocuklara forma verdi.

Çocukların mutluluğuna ortak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yazıcı, bu tür etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemine dikkati çeken Yazıcı, "Futbolun sadece bir oyun olmadığını, aynı zamanda bizi birleştiren ve gönüllerde köprüler kuran bir güç olduğunu her fırsatta görmekteyiz." ifadesini kullandı.

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