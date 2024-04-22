Destan yazacak

Fırtına'nın genç forveti Enis Destan Kayserispor karşısında 1 gol, 1 asistle maçın yıldızı olmuştu. Genç oyuncu için transfer iddiaları sürüyor. Sezon başında da Enis Destan'ı isteyen Udinese'nin ısrarını sürdürdüğü öğrenildi. İtalyan ekibinin yanı sıra Avrupa'nın büyük kulüpleri, genç santrforu takip ediyor. Süper Lig'de 6 gole ulaşan 21 yaşındaki oyuncuya sürpriz teklifler bekleniyor.

ONUACHU YÜKLENİYOR

Sakatlığını atlatan Onuachu'nun Kayserispor karşısında oynaması bekleniyordu. Fakat Abdullah Avcı, ihtiyaç olmayınca Nijeryalı forveti riske etmedi. Avcı, Onuachu'ya Türkiye Kupası'ndaki Karagümrük maçında süre vermeyi planlıyor.