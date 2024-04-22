Haberler Trabzonspor Destan yazacak

Destan yazacak

Udinese’nin ilgilendiği Enis Destan, Avrupa’da birçok takımın radarına girdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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Destan yazacak

Fırtına'nın genç forveti Enis Destan Kayserispor karşısında 1 gol, 1 asistle maçın yıldızı olmuştu. Genç oyuncu için transfer iddiaları sürüyor. Sezon başında da Enis Destan'ı isteyen Udinese'nin ısrarını sürdürdüğü öğrenildi. İtalyan ekibinin yanı sıra Avrupa'nın büyük kulüpleri, genç santrforu takip ediyor. Süper Lig'de 6 gole ulaşan 21 yaşındaki oyuncuya sürpriz teklifler bekleniyor.

ONUACHU YÜKLENİYOR

Sakatlığını atlatan Onuachu'nun Kayserispor karşısında oynaması bekleniyordu. Fakat Abdullah Avcı, ihtiyaç olmayınca Nijeryalı forveti riske etmedi. Avcı, Onuachu'ya Türkiye Kupası'ndaki Karagümrük maçında süre vermeyi planlıyor.

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