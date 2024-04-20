Trabzonspor'da hataya yer yok! İşte Abdullah Avcı'nın Mondihome Kayserispor maçı 11'i

52 puanla 3. sırada yer alan ve geçen hafta Sivasspor'a 1-0 mağlup olan bordo mavili takım bu kaybı telafi etmek hem de çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde sahasında oynayacağı Karagümrük maçı öncesi moral bulmak istiyor. Ligde 5 haftadır kazanamayan 37 puanla 14'üncü sırada bulunan Kayserispor ise galip gelerek düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

DEPLASMANI SEVİYOR

Karadenız devi, Abdullah Avcı ile iç sahada daha az puan topladı. Fırtına, tecrübeli hocanın gelmesinin ardından iç sahada oynadığı 12 lig karşılaşmasında 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 19 puan elde etti. 12 dış saha sınavında ise 6 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı, 21 puan toplayarak iç sahayı solladı.

BURAK BU KEZ RAKİP

Kayserispor'un teknik direktörlüğünü bordo-mavililerin eski futbolcusu Burak Yılmaz yapıyor. 2011-12'de Trabzonspor'da gol krallığı yaşayan eski futbolcu, Fırtına'ya bu kez teknik direktör olarak rakip olacak. Genç hoca Karadeniz devinin formasını 5 sezon giyerken, 124 maçta 86 gol atıp 12 asist yaptı

3 OYUNCU SINIRDA

Fırtına'da Kayserispor maçı öncesi üç oyuncu sarı kart sınırında yer alıyor. Bordo-mavililerde Uğurcan Çakır, Eren Elmalı ve Baniya'nın üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular Kayseri'de kart görürlerse Gaziantep maçında forma giyemeyecekler.

FIRTINA 25-9 ÖNDE

Süper Lig'de 43 kez karşı karşıya gelen iki takım arasındaki maçların 25'ini Trabzonspor, 9'unu Kayserispor kazanırken, 9 maç da berabere sonuçlandı. Bu periyotta Fırtına fileleri 76 kez sarsarken, kalesinde 46 gol gördü.

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEME 11'LER

Kayserispor: Bilal, Vetsios, Bourabia, Ramazan, Hasan Ali, Arif, Gökhan, Cardoso, Bahoken, Shukurov, Aylton

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Bardhi, Vişça, Pepe, Onuachu