Spor yazarları Trabzonspor - EMS Yapı Sivasspor maçını değerlendirdi

Sivasspor attığı gole kadar çok iyi savunma yaptı ve beklediği kontratak fırsatını yakalayınca golü de buldu. Geriye düşmek, bordo mavili oyuncuların enerjilerini düşürdü. Sivasspor'a ise özgüven geldi ve daha iyi top yapmaya başladı. Bülent Uygun, Sivasspor'a iyi savunma yapmayı öğretmiş. Maç boyunca adeta etten duvar ördü Yiğidolar. Sivasspor kalecisi Nikolic de yılın kalecilik performansını gösterdi. Hem de ilk Süper Lig maçında…

Maçın her iki yarısında da oyuncular saha içinde oynadıkları konumlarından farklı bölgelere giderek rotasyon yapabilirler. Ama bu pozisyon değişiklikleri; Sivasspor gibi katı savunma anlayışına karşı yapılan set hücumlarındaki kaliteyi düşürdüğü gibi, mücadeleyi de çok içgüdüsel bir oyuna döndü. Kimin nerede ne pozisyon aldığı, hangi bölgede hücuma çıktığı ve savunma yaptığı belli olmayan bu anlamsız görüntü; birlikte hücum edememenin en baş sebebiydi. İkinci devrenin başında Trabzonspor yine oyunu genişletip, rakip savunmanın mesafelerini ve metrajlarını açmayla ilgili bir plan içinde olmadığı gibi; buna bir de uzun boylu Sivasspor savunmasına karşı Enis Destan yerine Umut Bozok'u oyuna almak eklenince işler iyice içinden çıkılmaz hale geldi.