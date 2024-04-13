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Spor yazarları Trabzonspor - EMS Yapı Sivasspor maçını değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, sahasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk etti. Bordo mavililer bu kritik maçtan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Mücadeleyi Fotomaç Gazetesi yazarları değerlendirdi. İşte o yorumlar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 09:07
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Spor yazarları Trabzonspor - EMS Yapı Sivasspor maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN - ETTEN DUVARA KARŞI FORVETSİZ ÇIKARSAN...

Maça çok iyi bir giriş yapan Trabzonspor, oyunu hemen rakip kaleye yıktı. Sivasspor'un zaten oyun anlayışı belli idi.
Kalabalık bir savunma anlayışı ve kontratak futbolu… Bordo-mavili takım ilk yarıda gol için her yolu denedi. Vişça'nın kanadından çok etkili oldular.

Abdullah Avcı'nın maça santrforsuz başlamasını doğru bulmadım. Enis Destan veya Umut Bozok ile maça başlamak daha doğru olurdu diye düşünüyorum.

Spor yazarları Trabzonspor - EMS Yapı Sivasspor maçını değerlendirdi

Çünkü Trabzonspor ilk yarıda hep rakip kale önünde oynadı. Beklenen gol bir türlü gelmeyince Meunier ön tarafa gitti ve üç kez golle burun buruna geldi. Trabzonspor'un ilk yarıdaki pozitif futboluna evet ama santrforsuz oyuna hayır diyorum. Bu arada ilk yarıda Umut Güneş'in kurşun gibi kaleye giden iki şutu vardı ki, Sivasspor kalecisi Nikolic çok iyi çıkardı. Maçta Mendy-Manaj eşleşmesi de müthiş görüntülere sahne oldu. İki futbolcu da sahada kıran kırana mücadele etti.
Ligde 16 golü bulunan Manaj'ı durdurmak gerçekten çok zor.

Spor yazarları Trabzonspor - EMS Yapı Sivasspor maçını değerlendirdi

Topla buluştuğunda çok etkili olan, keskin bir oyun zekası olan bir oyuncu Manaj. İlk yarıda Trabzonspor adına çok iyi bir oyun vardı ama gol yoktu.

Abdullah Avcı da oyunu izlerken öz eleştiri yapmış olacak ki, 2. yarıya Umut Bozok ile başladı. Sakatlanan Trezeguet'nin çıkması şanssızlıktı. Meunier ve Vişça çok formda. Dün iki oyuncuyu izlerken biz yorulduk, onlar yorulmadı. Herkes Trabzonspor'dan gol beklerken Sivasspor Menig'in golü ile tabelayı değiştirdi. Golde asisti yapan Manaj, Trabzonspor defansını adeta darmadağın etti.

Spor yazarları Trabzonspor - EMS Yapı Sivasspor maçını değerlendirdi

Sivasspor attığı gole kadar çok iyi savunma yaptı ve beklediği kontratak fırsatını yakalayınca golü de buldu. Geriye düşmek, bordo mavili oyuncuların enerjilerini düşürdü. Sivasspor'a ise özgüven geldi ve daha iyi top yapmaya başladı.

Bülent Uygun, Sivasspor'a iyi savunma yapmayı öğretmiş. Maç boyunca adeta etten duvar ördü Yiğidolar. Sivasspor kalecisi Nikolic de yılın kalecilik performansını gösterdi. Hem de ilk Süper Lig maçında…

Spor yazarları Trabzonspor - EMS Yapı Sivasspor maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL - MUCİZE OLURDU

Trabzonspor'un 4 maç seyircisiz oynama cezası aldıktan sonra Sivasspor maçında bu gücünden eksik olarak nasıl bir mücadele içinde olacağı en çok merak edilen konuların başında geliyordu. Bu maç, oyun standardının nasıl oluştuğunu görme açısından referans olarak alınacaktı.

Sivasspor topu Trabzonspor'a bırakıp 5-4-1 gibi simetri oluşturduğu savunma ve orta saha hattıyla beraber, derinlemesine yaptığı savunma anlayışıyla bordo-mavilileri set hücumuna itti. Trabzonspor böyle bir savunma organizasyonuna karşı, oyun içinde top ayağında hücum çeşitliliği iyi olmadığı gibi, ilk devre %70 topla oynayıp rakip ceza sahasına içinde 25 kez girmesine rağmen sadece 2 pozisyon üretebildi.

Spor yazarları Trabzonspor - EMS Yapı Sivasspor maçını değerlendirdi

Maçın her iki yarısında da oyuncular saha içinde oynadıkları konumlarından farklı bölgelere giderek rotasyon yapabilirler. Ama bu pozisyon değişiklikleri; Sivasspor gibi katı savunma anlayışına karşı yapılan set hücumlarındaki kaliteyi düşürdüğü gibi, mücadeleyi de çok içgüdüsel bir oyuna döndü.

Kimin nerede ne pozisyon aldığı, hangi bölgede hücuma çıktığı ve savunma yaptığı belli olmayan bu anlamsız görüntü; birlikte hücum edememenin en baş sebebiydi. İkinci devrenin başında Trabzonspor yine oyunu genişletip, rakip savunmanın mesafelerini ve metrajlarını açmayla ilgili bir plan içinde olmadığı gibi; buna bir de uzun boylu Sivasspor savunmasına karşı Enis Destan yerine Umut Bozok'u oyuna almak eklenince işler iyice içinden çıkılmaz hale geldi.

Spor yazarları Trabzonspor - EMS Yapı Sivasspor maçını değerlendirdi

Ayrıca ikinci yarı yapılan oyuncu değişiklikleri de çok enteresandı. Bordo-mavililerin kenar bekleri Meunier ve Eren'i de oyuna katarak çizgiden top getirmesi gerekirken, burada ters ayaklı oyuncularla oynamak üretkenliği azalttı. Orta sahanın etkinliğinin hiç görünmemesi, savunma arkasına hiç koşu yapılamaması, Fernandez'in oyuna girip Mendy'nin orta sahaya çıkması gibi gibi maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar A'dan Z'ye yapılan bu hatalardan sonra da; zaten Trabzonspor'un kazanması mucize olurdu.

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