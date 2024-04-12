Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Onuachu açıklaması! İşte dönüş maçı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Sivasspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"26-27 gündeki ikinci maçımızı oynuyoruz. Ocak ayında ise dokuz maç oynadık. Bu bir futbol takımının sağlıklı ritim yakalamasını engelleyen bir şey. Planlamanın daha doğru yapılmasını gelecek sezon için rica ediyoruz."

"Sivasspor, Bülent hoca ile çıkış yakaladı. Farklı fermantasyonlar uyguluyorlar. Bununla ilgili çalışmalarımızı saha içinde almak istiyoruz. Ligin boyu da azaldı. Plana ve organizasyona sadık olmaya çalışacağız."

ONUACHU KAYSERİSPOR MAÇINDA DÖNÜYOR!

"Onuachu kırık ve kasık problemi yaşadı. Bir daha sakatlanmamsı için fiziksel yüklemeler yapıyoruz. Kayserispor maçında ya sahada ya da kenarda olacak."