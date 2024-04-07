Orta sahaya iki takviye

Teknik direktör Abdullah Avcı, 6-8 numara oynayabilen kaliteli bir isim isterken, 10 numara pozisyonuna da oyuncu bakılıyor. Orta alana en az 2 yabancı takviyesi gerçekleşecek.

THOMAS MEUNIER STADYUMU GEZDİ

Meuıner, teknik direktör Abdullah Avcı'nın verdiği iki gün izinde şehirde vakit geçirmeyi tercih etti. Ailesiyle birlikte Trabzon'un tarihi yerlerini ziyaret eden Belçikalı sağ bek, ardından soluğu stadyumda aldı. Stadyumu ailesi birlikte gezen 32 yaşındaki savunmacı, saha ortasında da aile fotoğrafı çekildi.

BEŞ PUANLIK AVANTAJ SAĞLADI

Konyaspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılan Trabzonspor, 4. sıradaki Beşiktaş'la olan puan farkını maç fazlasıyla 6'ya çıkarmıştı. Kartal, Başakşehir ile berabere kalırken, Fırtına, Beşiktaş'ın 5 puan önünde yer aldı. Trabzonspor, bu sezon hem ligi 3. bitirmek hem de Türkiye Kupası'nı almak istiyor.