Haberler Trabzonspor Orta sahaya iki takviye

Orta sahaya iki takviye

Yeni sezonda kadronun önemli bir bölümünü değiştirmeye hazırlanan Trabzonspor'da, orta saha bölgesinin güçlendirilmesi çok önemli.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2024 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Orta sahaya iki takviye

Teknik direktör Abdullah Avcı, 6-8 numara oynayabilen kaliteli bir isim isterken, 10 numara pozisyonuna da oyuncu bakılıyor. Orta alana en az 2 yabancı takviyesi gerçekleşecek.

THOMAS MEUNIER STADYUMU GEZDİ

Meuıner, teknik direktör Abdullah Avcı'nın verdiği iki gün izinde şehirde vakit geçirmeyi tercih etti. Ailesiyle birlikte Trabzon'un tarihi yerlerini ziyaret eden Belçikalı sağ bek, ardından soluğu stadyumda aldı. Stadyumu ailesi birlikte gezen 32 yaşındaki savunmacı, saha ortasında da aile fotoğrafı çekildi.

BEŞ PUANLIK AVANTAJ SAĞLADI

Konyaspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılan Trabzonspor, 4. sıradaki Beşiktaş'la olan puan farkını maç fazlasıyla 6'ya çıkarmıştı. Kartal, Başakşehir ile berabere kalırken, Fırtına, Beşiktaş'ın 5 puan önünde yer aldı. Trabzonspor, bu sezon hem ligi 3. bitirmek hem de Türkiye Kupası'nı almak istiyor.

DİĞER
Çağla Şıkel'in oğullarıyla yaşadığı 9 odalı süper lüks villası göz kamaştırdı! "Çok zevklisin Çağla"
Enflasyonu Düşürme Yasası gündemde: Yerel seçim sonrası mercek altına alındı! İlk hamleyi kim yapacak?
F.Bahçe gündemine G.Saray'ın gözdesini aldı!
Cimbom'dan sağ bek hamlesi! Aurier'in yerine gelecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'dan sürpriz hamle!
Dünya devi Onuralp'in peşinde
7 Nisan'da meydana gelen depremler!
NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL 🤲
S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Nisan BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Nisan 07:28
PSG evinde Clermont'a takıldı! PSG evinde Clermont'a takıldı! 01:15
PSG evinde Clermont'a takıldı! PSG evinde Clermont'a takıldı! 01:14
Adar, Paris 2024’e kota aldı Adar, Paris 2024’e kota aldı 01:13
Kaf-Kaf, Aslan’ı yıktı: 92-86 Kaf-Kaf, Aslan’ı yıktı: 92-86 01:12
Tatanga atakta Tatanga atakta 01:11
Daha Eski
Sancak: Adaylık için hedefim yok Sancak: Adaylık için hedefim yok 01:09
"Karşımızda kimin olacağı önemli değil" "Karşımızda kimin olacağı önemli değil" 22:53
Okan Buruk: Biz işimizi yapacağız! Okan Buruk: Biz işimizi yapacağız! 22:53
Muslera: Rakip takım... Muslera: Rakip takım... 22:53
Özbek'ten Süper Kupa sözleri! "Kardeşliğin simgesi olarak..." Özbek'ten Süper Kupa sözleri! "Kardeşliğin simgesi olarak..." 22:53
Ali Koç'a Şanlıurfa'da Süper Kupa tepkisi! Ali Koç'a Şanlıurfa'da Süper Kupa tepkisi! 22:53