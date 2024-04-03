Kadroda değişim vakti

Avcı'nın Konya maçında ilk 11'de değişiklik yapması bekleniyor. Deneyimli hoca, F.Bahçe derbisinde ilk 11'e aldığı stoper Fernandez'i kulübeye çekip Mendy'yi savunmada, Umut Güneş'i de yeniden orta sahada görevlendirebilir. Enis cezalı, forvette ya Pepe ya da Umut Bozok oynayacak. Avcı'nın derbide kulübeye çektiği Bardhi'yi de Konya maçında ilk 11'de görevlendirmesi bekleniyor.

FIRTINA 22-11 ÖNDE

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor 46'ncı kez karşı karşıya gelecek. İki takımın ligde bugüne kadar oynadıkları 45 maçta Trabzonspor'un 22, Konyaspor'un 11 galibiyeti bulunurken, 12 maç ise berabere sonuçlandı. İlk yarıdaki maçı bordo-mavili takımın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

DEPLASMAN KABUSU

Bu sezon inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen Trabzonspor, hem iç sahada hem dış sahada istikrar arıyor. Deplasmanda oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde eden bordo-mavililer, Konyaspor karşısında 3 puanı hedefliyor. Bu sezon toplamda 11 kez yenilen Trabzonspor bu maçlardan 6'sını deplasmanda oynadı. 4 beraberliğin üçü de yine deplasmanda. Avcı'nın öğrencileri kötü gidişatı noktalamak istiyor.