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Trabzonspor Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 21:24
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Trabzonspor Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Tümosan Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda iki grup halinde çalıştı.

İlk grupta yer alan futbolcular 19 yaş altı takımı ile maç yaparken, diğer gruptaki oyuncular ise salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Takım, 28 Mart Perşembe günü yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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